Les juges se rangent du côté des médecins condamnés dans des stratagèmes contre la douleur

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a statué lundi pour les médecins qui font face à des accusations criminelles pour avoir sur-prescrit de puissants analgésiques dans une affaire découlant de la crise de la dépendance aux opioïdes.

Le juge Stephen Breyer a écrit pour le tribunal que les procureurs doivent prouver que les médecins savaient qu’ils prescrivaient illégalement de puissants analgésiques en violation de la loi fédérale sur les substances contrôlées.

La décision est intervenue alors que les États-Unis ont enregistré un nombre record de décès par surdose de drogue, dont beaucoup sont dus au fentanyl, un opioïde hautement mortel.

Evaluant les condamnations de deux médecins qui encourent chacun plus de deux décennies de prison, les juges se sont prononcés sur un sujet sur lequel les défenseurs des patients et des médecins avaient exhorté le tribunal à distinguer entre comportement criminel et erreurs médicales commises de bonne foi.

Il l’a fait dans la décision. Les procureurs, a écrit Breyer, “doivent prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a sciemment ou intentionnellement agi d’une manière non autorisée”.

La peur de poursuites agressives a déjà conduit les médecins à éviter de prescrire des opioïdes “contre leur meilleur jugement médical”, a déclaré le National Pain Advocacy Center au tribunal dans un dossier écrit.

Mais la justice n’a pas annulé les condamnations de deux médecins dont l’appel a été entendu en février. Au lieu de cela, il a ordonné aux cours d’appel fédérales de réexaminer leurs affaires.

Le tribunal a statué sur les appels de Xiulu Ruan de Mobile, en Alabama, et de Shakeel Kahn, qui pratiquait la médecine à Ft. Mohave, Arizona et Casper, Wyoming.

Ruan purge une peine de 21 ans de prison fédérale. Kahn est en prison jusqu’à 25 ans. Ils auront une autre chance de faire valoir que leurs condamnations devraient être annulées.

Ruan et un partenaire, James Couch, ont été reconnus coupables de surprescription de médicaments dans leur clinique de médecins spécialistes de la douleur de l’Alabama et dans une pharmacie.

Kahn a été reconnu coupable de complot en vue de distribuer et de distribuer illégalement des substances contrôlées entraînant la mort, notamment de l’oxycodone, un analgésique opioïde, et du fentanyl, un opioïde synthétique.

Jessica Burch, de Lake Havasu City, Arizona, était une patiente de Kahn décédée d’une overdose en 2015.

Mark Sherman, l’Associated Press