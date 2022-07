Les juges se prononcent sur les restrictions d’avortement de l’État et façonnent l’impact de Roe

SALT LAKE CITY (AP) – Un juge de l’Utah décidait lundi d’autoriser l’entrée en vigueur d’une interdiction de l’avortement par la loi de déclenchement tandis qu’un juge du Minnesota a déclaré la plupart des restrictions de cet État sur l’avortement inconstitutionnelles, comme les implications de l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Roe v. Wade est en cours de règlement à l’échelle nationale.

Dans le Michigan, une campagne a enregistré un nombre record de signatures afin que les électeurs puissent être invités lors du scrutin de novembre à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

La décision Dobbs c. Jackson du mois dernier a annulé la décision Roe c. Wade de 1973 qui avait conclu que le droit à l’avortement était protégé par la Constitution américaine. La question est revenue aux États, déclenchant de nouvelles batailles judiciaires et des initiatives de vote alors que de nombreux États agissent pour réduire ou interdire les avortements.

L’Utah fait partie de plus d’une douzaine d’États dotés de lois de déclenchement conçues pour limiter l’avortement après le renversement de Roe v. Wade. La loi de l’Utah interdit presque tous les avortements, sauf en cas de viol, d’inceste ou lorsque la santé maternelle est menacée. Un juge nommé par les républicains a bloqué son application pendant 14 jours après que la branche de l’État de Planned Parenthood a intenté une action en justice.

Planned Parenthood soutient que la loi viole l’égalité de protection et le droit à la vie privée de la Constitution de l’Utah. Les avocats de l’Utah soutiennent que les interdictions d’avortement de l’État antérieures à Roe s’étendent jusqu’au moment où la constitution de l’État a été rédigée et accusent Planned Parenthood d’essayer «d’interrompre et finalement d’annuler le jugement de l’Assemblée législative».

L’ordonnance d’interdiction temporaire du juge a expiré lundi. Le juge du tribunal de district, Andrew Stone, décide maintenant d’accorder ou non une injonction préliminaire, qui permettrait aux cliniques Planned Parenthood de continuer à fournir des soins d’avortement jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur les questions constitutionnelles.

Depuis le début de l’affaire, une autre loi de l’Utah interdisant la plupart des avortements après 18 semaines est entrée en vigueur.

Le juge du Minnesota a déclaré inconstitutionnelles la plupart des restrictions de l’État sur l’avortement, y compris une période d’attente de 24 heures et l’exigence que les deux parents soient informés avant qu’un mineur puisse se faire avorter. Le juge du district du comté de Ramsey, Thomas Gilligan, a également annulé les exigences selon lesquelles seuls les médecins peuvent pratiquer des avortements et que les avortements après le premier trimestre doivent être pratiqués dans les hôpitaux. Son ordre a pris effet immédiatement, ce qui signifie que les limites ne peuvent pas être appliquées.

La justice de genre et d’autres partisans du droit à l’avortement ont fait valoir que les restrictions étaient inconstitutionnelles en vertu d’une Cour suprême du Minnesota de 1995 jugeant que la constitution de l’État protège le droit à l’avortement. Le juge a qualifié cette affaire de “significative et historique” et a déclaré qu’elle n’était pas affectée par la récente décision de la Cour suprême des États-Unis.

“Ces lois sur l’avortement violent le droit à la vie privée parce qu’elles enfreignent le droit fondamental en vertu de la Constitution du Minnesota d’accéder aux soins d’avortement et ne résistent pas à un examen rigoureux”, a écrit Gilligan.

Les opposants au droit à l’avortement ont condamné la décision. Les citoyens du Minnesota concernés par la vie ont déclaré que les lois contestées dans l’affaire sont “des mesures de bon sens qui soutiennent et autonomisent les femmes enceintes” et que leur annulation empêche les résidents de “promulguer des protections raisonnables pour les enfants à naître et leurs mères”. Un candidat du procureur général républicain a appelé le procureur général démocrate à faire appel.

Parallèlement aux poursuites judiciaires pour contester les interdictions, les partisans du droit à l’avortement tentent d’ajouter des questions au scrutin pour inscrire le droit à l’avortement dans les constitutions des États.

Plus de 750 000 signatures ont été remises par la campagne dans le Michigan lundi, soit près du double du nombre nécessaire. Le gouverneur démocrate et le procureur général de l’État du champ de bataille ont tous deux fait du droit à l’avortement une pièce maîtresse de leurs campagnes de réélection.

“Le nombre de signatures a montré qu’ici, dans le Michigan, nous faisons confiance aux femmes. Nous faisons confiance aux gens. Nous faisons confiance aux médecins, et non aux politiciens, pour prendre des décisions concernant notre corps, notre grossesse et notre parentalité », a déclaré la porte-parole de Reproductive Freedom for All, Shanay Watson-Whittaker, lors d’une conférence de presse à Lansing.

Les signatures doivent encore être vérifiées et validées. Un juge a temporairement bloqué une loi du Michigan de 1931 qui ferait de l’avortement un crime sauf lorsqu’il est “nécessaire pour préserver la vie d’une telle femme”.

La gouverneure Gretchen Whitmer a déclaré que la loi était invalide en vertu des clauses de procédure régulière et de protection égale de la constitution de l’État. L’injonction, qui découle d’un procès pour Planned Parenthood, pourrait être révoquée à tout moment.

La semaine dernière, les partisans d’un effort de dernière minute visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution de l’Arizona n’ont pas réussi à recueillir suffisamment de signatures pour participer au scrutin de novembre. En Californie, les électeurs décideront en novembre s’ils veulent garantir le droit à l’avortement dans leur constitution. Les démocrates qui contrôlent le gouvernement en Californie craignent que les lois sur l’avortement de l’État ne soient vulnérables aux contestations judiciaires.

McDermott signalé de Providence, Rhode Island, et Karnowski signalé de St. Paul, Minnesota. L’écrivain de l’Associated Press/Report for America Joey Cappelletti à Lansing, Michigan a contribué à ce rapport.

Sam Metz, Jennifer Mcdermott et Steve Karnowski, Associated Press