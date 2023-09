Les juges réveillés surinterprètent les engagements britanniques envers les demandeurs d’asile et les migrants, affirme un nouveau livre

Les juges de WOKE surinterprètent les engagements internationaux de la Grande-Bretagne envers les demandeurs d’asile et les migrants, affirme un nouveau livre accablant.

Un éminent avocat affirme que le Royaume-Uni a été détourné par une loi « politiquement correcte » élaborée par des juges et qui mine le Parlement.

Le Dr Michael Arnheim estime que le moment est venu d’adopter une « option nucléaire » permettant aux députés de « révoquer » toute décision d’un tribunal britannique. Crédit : Wikipédia

Il appelle à une force de volontaires de style Dad’s Army pour patrouiller le canal et faire reculer les petits bateaux avant qu’ils n’atteignent les eaux britanniques. Crédit : Getty

L’universitaire Michael Arnheim affirme que le moment est venu d’adopter une « option nucléaire » permettant aux députés de « révoquer » ou d’annuler toute décision de n’importe quel tribunal britannique, y compris la Cour suprême du Royaume-Uni.

Et il appelle à une force de volontaires de style Dad’s Army pour patrouiller le canal et faire reculer les petits bateaux avant qu’ils n’atteignent les eaux britanniques avec l’aide de la Marine.

Il affirme : « Une bonne lecture de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme indique clairement que le Royaume-Uni et les autres États signataires de la Convention ne sont responsables que du traitement des personnes « dans les limites de leurs limites ». [own] juridiction ». »

Et il prévient que les retards en matière d’asile ne diminueront jamais à moins que les juges ne soient maîtrisés.

Son nouveau livre Fixing Human Rights Law affirme que le Royaume-Uni est dirigé non pas par la « règle des avocats », mais par la « règle des avocats ».

Et il affirme que « la crise de l’immigration, les manifestations perturbatrices et les grèves ruineuses » ont toutes été aggravées par des avocats et des juges réveillés.

Il écrit : « C’est l’absence au Royaume-Uni de l’État de droit, défini comme étant la clarté, la prévisibilité et l’accessibilité.

« Ce qui existe en Grande-Bretagne n’est pas l’État de droit mais son opposé : l’État des avocats et des juges, ou le droit créé par les juges, qui va à l’encontre de la souveraineté du Parlement, ou la suprématie législative parlementaire, le principe fondamental de l’État de droit. Constitution britannique depuis 1689 – et pilier de la démocratie dans ce pays.