Le télégraphe

La police indienne arrête un musulman en vertu de la loi du « djihad de l’amour » pour avoir prétendument tenté de convertir une femme hindoue à l’islam

Un musulman a été arrêté en vertu d’une loi anti-musulmane controversée sur le «jihad de l’amour» en Inde après qu’un père hindou l’a accusé d’avoir harcelé sa fille pour qu’elle se convertisse à l’islam et l’épouse. L’homme a été arrêté jeudi dans son village de l’État d’Uttar Pradesh, en vertu de la nouvelle législation approuvée cinq jours plus tôt. Dans sa plainte, le père de la femme a affirmé qu’il y a trois ans, l’homme avait «harcelé» sa fille adolescente, avec qui il était allé au lycée, faisant pression pour qu’elle se convertisse à l’islam en lui offrant des «séductions» afin de l’épouser. Il affirme que l’homme avait menacé de kidnapper sa fille si elle refusait. La police a déclaré que le père, qui s’opposait fermement à l’association de sa fille avec un musulman, avait également accusé l’homme au moment de l’enlèvement de sa fille, mais l’affaire a été close après que la fille a été retrouvée et a nié avoir été enlevée. Les médias locaux ont indiqué que les deux étaient en couple, mais cela n’a pas été confirmé. La femme, qui n’a pas été nommée, a épousé quelqu’un d’autre en juin, mais dans sa plainte après l’approbation de la loi du « djihad amoureux » la semaine dernière, son père a affirmé que l’homme avait continué à la poursuivre et à la harceler. En vertu de la loi, qui entraîne une peine de 10 ans et une amende de 500 £, tous les mariages entre musulmans et hindous peuvent être annulés s’il est prouvé que la femme s’est convertie uniquement à cette fin. Les femmes hindoues qui souhaitent changer de religion en islam après le mariage doivent demander l’autorisation de le faire aux autorités locales du district. La loi a été adoptée par le parti fondamentaliste hindou au pouvoir Bharatiya Janata, le BJP, qui estime que les hommes musulmans ont lancé un «jihad d’amour» pour rendre les femmes hindoues musulmanes, ce qui diluerait la majorité hindoue de l’Inde. Les hindous constituent environ 80% de la population indienne de 1,3 milliard d’habitants, tandis que les musulmans représentent environ 15%. Au cours des six dernières années au pouvoir, le BJP a accru son soutien politique et électoral à travers l’Inde, principalement en présentant les musulmans comme «l’ennemi» sur le point de «dominer» les hindous. Les partis d’opposition et les critiques ont qualifié la législation du «djihad de l’amour» de «régressive» et ont accusé le BJP de normaliser le sentiment anti-musulman, accusations que les nationalistes ont ignorées. En octobre, une grande marque de bijoux indienne a été retirée par son fabricant après qu’une de ses publicités mettant en vedette une famille interconfessionnelle hindou-musulmane ait été vicieusement trollée en ligne par des partisans du BJP. Les hauts ministres du BJP ont accusé Netflix de la même chose dans une scène de la série télévisée The Convient Boy, dans laquelle une femme hindoue embrasse un musulman. Les hauts dirigeants du BJP réclament une action en justice contre le producteur et le réalisateur de la série pour cet «outrage». En attendant, à part l’Uttar Pradesh, au moins quatre autres États indiens, tous gouvernés par le BJP, se préparent à adopter une législation identique sur le «djihad de l’amour».