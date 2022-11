Les juges néerlandais rendront leur verdict dans le procès de l’avion abattu MH17

SCHIPHOL, Pays-Bas (AP) – Cela arrive toujours à Silene Frederiksz-Hoogzand après plus de huit ans. En marchant dans la rue, elle verra une fille aux longs cheveux noirs ou un jeune homme avec une casquette de baseball et pensera, c’est mon fils Bryce ou sa petite amie, Daisy.

Mais la triste réalité se fait rapidement sentir. Bryce et Daisy faisaient partie des 298 personnes tuées le 17 juillet 2014, lorsqu’un missile a abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’est de l’Ukraine déchiré par le conflit.

«Parfois, quand tu es faible, tu les entends. « Papa, papa. Papa, papa,’ et puis tu te souviens que c’est faux. Mais vous le sentez », a déclaré le mari de Silene, Rob.

Le couple a assisté presque tous les jours à un procès interminable de trois Russes et d’un Ukrainien accusés aux Pays-Bas de meurtre pour leur implication présumée dans l’abattage du Boeing 777 qui volait d’Amsterdam à Kuala Lumpur.

Jeudi, ils seront à nouveau devant le tribunal alors que le panel de juges néerlandais rendra ses verdicts dans l’affaire. Bien que le résultat ne soit pas clair, une chose est certaine : aucun des quatre suspects ne sera là car ils n’ont pas été arrêtés et sont jugés en leur absence. Cela signifie que même s’ils sont condamnés, il est peu probable qu’ils purgent une peine de prison.

Les verdicts sont rendus dans un contexte de guerre totale en Ukraine déclenchée par l’invasion de son voisin par la Russie le 24 février et l’affaire pourrait servir d’exemple pour la poursuite par les tribunaux européens des crimes commis pendant la guerre et d’autres conflits.

Aucun des suspects n’aurait effectivement tiré le missile Buk. Selon les procureurs néerlandais, les trois Russes et un Ukrainien ont travaillé en étroite collaboration pour se procurer le missile et le lanceur, connu sous le nom de telar, et son équipage. Il aurait été tiré depuis un champ agricole situé sur un territoire ukrainien tenu par les rebelles, qui faisait partie d’une région récemment annexée illégalement par la Russie.

Au moment où l’avion a été abattu, éparpillant des débris et des corps dans des champs de tournesols et des implantations rurales, des séparatistes pro-russes combattaient les forces ukrainiennes dans la région.

Les procureurs néerlandais ont déclaré que le lanceur de missiles provenait d’une base militaire russe et y avait été repoussé après que l’avion ait été abattu. En raison de leur implication présumée dans l’organisation du transport, les quatre suspects sont accusés d’avoir causé l’accident et du meurtre des 298 personnes à bord du vol. Les procureurs ont requis des peines d’emprisonnement à perpétuité contre les quatre – la peine la plus élevée possible aux Pays-Bas.

L’accusé le plus ancien est Igor Girkin, un ancien colonel de 51 ans du Service fédéral de sécurité russe ou FSB. Au moment de l’attentat, il était ministre de la Défense et commandant des forces armées de la République populaire autoproclamée de Donetsk, la région où l’avion a été abattu. Girkin serait actuellement impliqué dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Sergey Dubinskiy, 60 ans, ancien officier du service de renseignement militaire russe connu sous le nom de GRU et l’un des adjoints de Girkin en 2014, est également jugé. Comme Girkin, il était en contact régulier avec des responsables russes en 2014 et était également chef du renseignement dans la république séparatiste de Donetsk.

Oleg Pulatov, le seul des quatre suspects à être représenté par des avocats lors du procès, est un ancien officier de 56 ans des unités spéciales du GRU, qui était adjoint de Dubinskiy au moment où le MH17 a été abattu. Il insiste sur le fait qu’il est innocent.

Le seul Ukrainien parmi les suspects est Leonid Kharchenko, qui, selon les procureurs, était le commandant d’une unité de combat rebelle pro-russe à Donetsk en juillet 2014 et a reçu des ordres directement de Dubinskiy.

Le procès a commencé le 9 mars 2020, avec un procureur lisant solennellement les noms de toutes les personnes tuées. Il a ensuite entendu des preuves de communications sur écoute entre les suspects qui, selon les procureurs, indiquent leur culpabilité, des preuves médico-légales de la scène de l’accident et une reconstitution du voyage du missile à travers l’Ukraine reconstituée à l’aide de publications sur les réseaux sociaux et d’autres images.

Les juges ont également visité le hangar d’une base aérienne militaire néerlandaise où l’épave de l’avion de ligne condamné récupéré d’Ukraine est toujours entreposée.

Les avocats de Pulatov ont cherché à discréditer le dossier de l’accusation et ont diffusé des théories alternatives dans le but de semer le doute dans l’esprit des juges, ce qui pourrait les empêcher de rendre des verdicts de culpabilité.

“La défense a plaidé sur … de nombreux aspects des preuves qui ne sont pas fiables et devraient être exclus”, a déclaré Marieke de Hoon, professeure adjointe de droit pénal international à l’Université d’Amsterdam, qui a suivi de près le procès.

« Il est extrêmement difficile d’avoir des preuves hors de tout doute raisonnable pour une condamnation. Mais ils ont présenté un cas qui m’a semblé très convaincant », a-t-elle ajouté.

De Hoon a déclaré que l’utilisation des médias sociaux et des données open source par les procureurs pourrait créer un précédent.

“Une décision comme celle-ci avec des juges décidant de tant d’aspects différents, y compris la manière d’utiliser les preuves numériques, sera très utile pour la pratique des procureurs du monde entier”, a-t-elle déclaré.

Piet Ploeg, qui a dirigé une organisation de familles de morts, dit qu’il veut que les jugements aident les gens à passer à autre chose.

“J’espère vraiment que les proches après le verdict sentiront l’espace pour eux-mêmes pour continuer leur vie”, a-t-il déclaré.

Pour Silene et Rob, les verdicts sont une autre étape importante dans le douloureux voyage depuis que MH17 a été abattu, privant Bryce et Daisy de leur avenir.

« La seule chose qui a changé au cours de ces huit années, c’est que nous sommes devenus plus forts. Que la blessure, le manque et la douleur à chaque fois, c’est toujours la même chose, mais c’est plus profond, plus profond dans votre cœur », a déclaré Silene. « Mais c’est toujours avec toi. Quoi que vous fassiez.”

____

Suivez la couverture de la guerre par l’AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Mike Corder et Aleksandar Furtula, Associated Press