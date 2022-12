Les juges maintiennent l’annulation du prêt étudiant bloquée pour l’instant

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a déclaré jeudi que le programme de l’administration Biden visant à annuler les prêts étudiants resterait bloqué pour le moment, mais les juges ont accepté de reprendre l’affaire à la fin de l’hiver.

La décision du tribunal d’entendre les arguments dans environ trois mois signifie qu’il est susceptible de déterminer si les annulations de prêts généralisées sont légales d’ici la fin juin.

C’est environ deux mois avant l’expiration de la nouvelle pause prolongée des remboursements de prêts.

L’administration avait voulu une ordonnance du tribunal qui aurait permis au programme de prendre effet même si les contestations judiciaires se poursuivaient. Mais comme solution de rechange, il a suggéré que la Haute Cour organise des arguments et tranche la question.

Le plan de Biden promet 10 000 $ d’annulation de la dette étudiante fédérale à ceux dont le revenu est inférieur à 125 000 $ ou aux ménages gagnant moins de 250 000 $. Les bénéficiaires de la subvention Pell, qui démontrent généralement plus de besoins financiers, sont éligibles à une aide supplémentaire de 10 000 $.

Le Bureau du budget du Congrès a déclaré que le programme coûterait environ 400 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies.

Plus de 26 millions de personnes ont déjà demandé l’aide, dont 16 millions ont été approuvées, mais le ministère de l’Éducation a cessé de traiter les demandes le mois dernier après qu’un juge fédéral du Texas a annulé le plan.

L’affaire du Texas est l’une des deux dans lesquelles les juges fédéraux ont interdit à l’administration de mettre en œuvre les annulations de prêts.

Dans une action en justice distincte déposée par six États, un panel de trois juges de la 8e Cour d’appel du circuit des États-Unis à Saint-Louis a également suspendu le plan, et cette affaire est devant la Cour suprême.

Le moratoire devait expirer le 1er janvier, une date que Biden a fixée avant que son plan d’annulation de la dette ne soit bloqué face aux contestations judiciaires des opposants conservateurs.

La nouvelle date d’expiration est de 60 jours après le règlement du problème juridique, mais au plus tard à la fin du mois d’août.

Des avocats conservateurs, des législateurs républicains et des groupes à vocation commerciale ont affirmé que Biden avait outrepassé son autorité en prenant des mesures aussi radicales sans l’assentiment du Congrès. Ils l’ont qualifié de cadeau gouvernemental injuste pour les personnes relativement aisées aux dépens des contribuables qui n’ont pas poursuivi d’études supérieures.

L’administration a fait valoir que les annulations de prêts sont légales en vertu d’une loi de 2003 visant à fournir une aide aux membres de l’armée. Le programme est une réponse à “une pandémie dévastatrice avec un allégement des prêts étudiants conçu pour protéger les emprunteurs vulnérables contre les impayés et les défauts de paiement”, a déclaré le ministère de la Justice dans des documents judiciaires.

La loi, la loi HEROES, permet au secrétaire à l’éducation de « renoncer ou modifier toute disposition législative ou réglementaire applicable aux programmes d’aide financière aux étudiants… que le secrétaire juge nécessaire dans le cadre d’une guerre ou d’une autre opération militaire ou d’une urgence nationale ».

En suspendant le programme, le panel du 8e circuit a déclaré qu’il y avait peu de mal aux emprunteurs car les remboursements ont été suspendus. Autoriser les annulations à se poursuivre avant une décision de justice définitive aurait eu un “impact irréversible”, a déclaré la cour d’appel.

Le juge de district américain Mark Pittman, nommé par l’ancien président Donald Trump, a rendu une décision plus radicale dans laquelle il a conclu qu’un programme aussi coûteux nécessitait une autorisation claire du Congrès.

Les juges seront également confrontés à une importante question de procédure, à savoir si quiconque a intenté une action en justice fait face à un préjudice juridique ou financier.

Les juges du 8e circuit, deux personnes nommées par Trump et un juge sélectionné par l’ancien président George W. Bush, ont déterminé qu’il pourrait y avoir des coûts financiers pour la Missouri Higher Education Loan Authority, et ont déclaré que cela suffisait.

Dans l’affaire du Texas, Pittman a écrit que les plaignants Myra Brown et Alexander Taylor pourraient intenter une action en justice, bien qu’aucun des deux ne subisse de préjudice financier. Brown n’est pas éligible à l’allégement de la dette parce que ses prêts sont détenus par des entreprises, et Taylor n’est éligible qu’à 10 000 $ et non à la totalité des 20 000 $ parce qu’il n’a pas reçu de subvention Pell.

Mais Pittman a déclaré qu’il suffisait que le gouvernement n’accepte pas les commentaires du public sur le programme, ce qui signifie qu’aucune des deux personnes n’avait la possibilité de donner son avis sur un programme dont elles seraient au moins partiellement exclues.

Mark Sherman, l’Associated Press