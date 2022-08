Les juges Kids-for-Cash frappés d’une amende de 206 millions de dollars

Deux ex-juristes de Pennsylvanie qui ont accepté des pots-de-vin pour envoyer des enfants dans des prisons à but lucratif ont été condamnés à payer leurs victimes

Deux anciens juges américains ont été condamnés à payer 206 millions de dollars en dommages-intérêts au civil pour avoir reçu des pots-de-vin d’un constructeur de prisons à but lucratif pour envoyer des centaines d’enfants dans ses prisons.

Les ex-juristes de Pennsylvanie, Mark Ciavarella et Michael Conahan, doivent payer plus de 106 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 100 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs à près de 300 de leurs victimes, selon une décision rendue mercredi par un tribunal de district américain de Scranton, en Pennsylvanie. Les deux hommes avaient déjà été condamnés pour des accusations criminelles dans le cadre de leur stratagème, bien que Conahan ait été libéré à domicile l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19.

Sous le soi-disant “des enfants contre de l’argent” scandale, Ciavarella et Conahan ont fermé un centre de détention pour mineurs géré par le comté et ont reçu 2,8 millions de dollars en pots-de-vin du développeur de deux prisons à but lucratif, PA Child Care et Western PA Child Care. Selon les témoignages dans le procès civil, les juges ont envoyé des enfants aussi jeunes que 8 ans dans les prisons, dans de nombreux cas pour des délits aussi mineurs que jaywalking ou fumer sur le terrain de l’école.

Ciavarella a souvent ordonné que les enfants soient immédiatement enchaînés et emmenés sans leur donner l’occasion de prendre leur défense ou de dire au revoir à leurs familles, a rapporté l’Associated Press. Certains des plaignants, qui sont maintenant adultes, ont témoigné qu’ils avaient subi des effets à long terme de leur incarcération injustifiée, dont un qui a déclaré : “J’ai l’impression d’avoir été vendu sans raison, comme si tout le monde faisait la queue pour être vendu.”

Certaines des victimes d’enfance qui étaient plaignantes dans le procès de longue date lorsqu’il a été déposé en 2009 seraient depuis décédées d’un suicide ou d’une surdose de drogue. Environ 4 000 condamnations pour mineurs ont été annulées par l’État après la révélation du stratagème.

Conner a déclaré que les deux anciens juges avaient violé la confiance du public. “Leurs actions cruelles et méprisables ont victimisé une population vulnérable de jeunes, dont beaucoup souffraient de problèmes émotionnels et de problèmes de santé mentale.”

