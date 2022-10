Les juges jettent une partie du procès contestant le redécoupage de l’Arkansas

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Un panel de trois juges a rejeté lundi une partie d’un procès contestant la nouvelle carte de la maison américaine de l’Arkansas, qui divisait la région de Little Rock entre trois districts du Congrès.

Le panel fédéral a rejeté certaines des revendications constitutionnelles dans le procès contestant le plan de redécoupage des circonscriptions approuvé par la législature à majorité républicaine l’année dernière.

Le procès intenté par deux législateurs démocrates noirs et quatre autres résidents a affirmé que la nouvelle carte violait la Constitution et la loi fédérale sur les droits de vote en déplaçant 23 000 électeurs majoritairement noirs hors du 2e district du centre de l’Arkansas. Ces électeurs étaient répartis entre les 1er et 4e districts du Congrès de l’État.

La décision a donné aux résidents 30 jours pour déposer une plainte modifiée en se concentrant sur leurs allégations restantes selon lesquelles la nouvelle carte viole la Constitution et la loi fédérale sur le droit de vote. Le procès avait affirmé que la nouvelle carte avait dilué l’influence des électeurs noirs.

“Ce que nous pouvons dire à ce stade, c’est que les plaignants sont à quelques allégations factuelles spécifiques de plaider une allégation plausible de dilution des votes”, a déclaré la décision des juges.

Le comté très démocratique de Pulaski, qui comprend la région de Little Rock, se trouve actuellement dans le 2e district.

Les juges ont également rejeté le gouverneur républicain Asa Hutchinson et l’État de l’Arkansas en tant que défendeurs dans le procès.

Un avocat des résidents, il avait bon espoir quant aux réclamations restantes dans le procès.

“Je suis prudemment optimiste que nous avons des réclamations légitimes et que le tribunal reconnaîtra et autorisera la poursuite”, a déclaré l’avocat Richard Mays.

The Associated Press