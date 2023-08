Les juges fédéraux se prononcent contre les dispositions des lois électorales soutenues par le GOP en Géorgie et au Texas

AUSTIN, Texas (AP) – Les juges fédéraux de Géorgie et du Texas se sont prononcés contre les dispositions clés de deux lois électorales controversées adoptées il y a deux ans alors que le Parti républicain cherchait à resserrer les règles de vote après la défaite de l’ancien président Donald Trump lors de la course présidentielle de 2020.

Le juge de district américain Xavier Rodriguez a invalidé une disposition de la loi du Texas exigeant que les électeurs par correspondance fournissent le même numéro d’identification qu’ils ont utilisé lors de leur inscription pour voter. Il a jugé que l’exigence violait la loi américaine sur les droits civils, car elle empêchait les personnes de voter en raison d’une question sans rapport avec leur enregistrement.

Le changement a conduit à une montée en flèche des refus de vote par correspondance lors de la première élection après l’adoption de la loi en septembre 2021 et a été la cible d’un procès du ministère américain de la Justice.

« Cette décision envoie un message clair selon lequel les États ne peuvent pas imposer d’exigences illégales et inutiles qui privent les électeurs éligibles cherchant à participer à notre démocratie », a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke dans un communiqué après la décision rendue jeudi.

Le bureau du procureur général du Texas n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En Géorgie, les défenseurs du droit de vote ont obtenu vendredi des décisions plus mitigées du juge de district américain JP Boulee.

Il a temporairement interdit aux responsables d’appliquer des sanctions aux personnes qui fournissent de la nourriture et de l’eau aux électeurs qui font la queue tant qu’ils se trouvent à plus de 150 pieds du bâtiment où se déroule le vote. Il a également bloqué une partie de la loi qui oblige les électeurs à fournir leur date de naissance sur les enveloppes des bulletins de vote par correspondance.

Mais Boulee a rejeté les affirmations des groupes selon lesquelles certaines restrictions imposées par la loi privent les électeurs handicapés d’un accès significatif au vote par correspondance.

Cela a conduit les deux parties à déclarer la victoire. Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, un républicain, a déclaré dans un communiqué de presse que le tribunal avait confirmé des parties clés de la loi de l’État.

« Je suis heureux que le tribunal ait confirmé les règles de bon sens de la Géorgie interdisant la récolte des bulletins de vote et la sécurisation des urnes de vote par correspondance », a-t-il déclaré. « Le système électoral géorgien est accessible à tous les électeurs, avec de multiples options permettant aux électeurs de choisir comment ils souhaitent exercer leur droit de vote. »

Pourtant, les groupes de défense des droits civiques qui ont poursuivi pour bloquer la loi ont été acclamés par la décision: « Les décisions d’aujourd’hui sont des victoires importantes pour notre démocratie et protègent l’accès aux urnes en Géorgie », a déclaré John Cusick, avocat adjoint au NAACP Legal Defence Fund.

Les lois de Géorgie et du Texas étaient deux des plus importantes d’un blizzard de restrictions d’État rouges sur le vote adoptées à la suite de la perte de Trump en 2020, qu’il a faussement imputée à la fraude électorale. Voting Rights Lab, qui a suivi la législation depuis ses débuts, a déclaré que plus de 100 lois restrictives ont été adoptées dans plus de 30 États contrôlés par le GOP depuis 2020.

Les conservateurs ont continué à faire pression pour un contrôle accru des élections, même si les mesures initiales restent empêtrées dans des litiges.

La loi géorgienne a déclenché des manifestations et le déplacement du match des étoiles de la Ligue majeure de baseball 2021 d’Atlanta à Denver. Cependant, le taux de participation est resté robuste lors des élections de 2022 dans l’État, ce qui a conduit les républicains à affirmer que le contrecoup était exagéré.

Le projet de loi du Texas a été adopté plusieurs mois plus tard après que les démocrates législatifs ont fui la capitale pour retarder la mesure. Il contenait des dispositions encore plus restrictives sur le vote, dont certaines augmentaient le risque juridique pour les travailleurs électoraux ou même pour les électeurs eux-mêmes.

Les deux décisions de la Cour fédérale, bien qu’elles interviennent deux ans après l’adoption des projets de loi, feront probablement l’objet d’un appel. Les avocats ont déclaré qu’ils espéraient qu’ils seraient respectés.

« Je pense que ces décisions démontrent que les tribunaux conviennent que ce type de restrictions sur les votes par correspondance, en particulier, n’a vraiment pas sa place dans notre démocratie », a déclaré Sophia Lin Lakin, codirectrice du projet sur les droits de vote de l’American Civil Liberties Union.

Riccardi a rapporté de Denver et Brumback d’Atlanta. Ayanna Alexander à Washington a contribué à ce rapport.

Nicholas Riccardi, Kate Brumback et Acacia Coronado, Associated Press