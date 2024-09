Les juges fédéraux continuent de ne pas divulguer leurs voyages et leurs cadeaux

La juge fédérale Aileen Cannon, nommée par Trump et qui a rejeté l’affaire des documents classifiés de l’ancien président plus tôt cette année, n’a pas divulgué avec précision sa présence à trois conférences conservatrices. ProPublica rapporté mardi.

La controverse entourant la conférence jette un nouvel éclairage sur Cannon après une série de décisions douteuses qu’elle a prises dans l’affaire des documents, dont deux ont déjà été annulées par un tribunal de circuit.

« La juge Cannon continue de commettre des erreurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle d’audience », a déclaré à Business Insider Neama Rahmani, ancienne procureure fédérale. « Voilà quelqu’un qui sait ce qu’elle est censée faire et qui ne respecte toujours pas la loi. »

Un représentant du district sud de la Floride n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de BI.

La débâcle de la divulgation de Cannon n’est qu’un exemple parmi une liste toujours plus longue d’indiscrétions éthiques qui ont attiré l’attention sur Les juristes américains apparemment intouchables ces derniers mois.

Les révélations sporadiques de Cannon rappellent les manquements les plus flagrants du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, qui comprenaient des vacances en yacht de neuf jours à Bali avec le donateur républicain Harlan Crow et plusieurs voyages à bord du jet privé du milliardaire.

Pendant ce temps, le juge Samuel Alito a accepté un voyage de pêche de luxe d’un autre milliardaire conservateur qui était président d’un groupe qui a déposé un mémoire d’amicus curiae auprès de la Cour suprême lui demandant de bloquer la remise des prêts étudiants.

Alors pourquoi les juges du pays continuent-ils à contourner les règles ?

Parce qu’ils le peuvent.

« Les juges fédéraux sont des dieux et ils peuvent tout faire impunément », a déclaré Rahmani.

ProPublica a rapporté que Cannon a manqué à trois reprises à une règle de 2006 visant à sensibiliser à la présence des juges à des conférences financées par des fonds privés qui pourraient avoir un impact sur la prise de décision des juges sur le banc.

Selon le média, Cannon n’a pas révélé qu’elle avait assisté à un banquet en mai 2023 en l’honneur du regretté juge de la Cour suprême Antonin Scalia au Law and Economics Center de l’université George Mason, une faculté de droit conservatrice. Plus de 30 juges fédéraux conservateurs, des membres de la famille de Scalia et plusieurs autres membres de la Federalist Society conservatrice étaient également présents, a rapporté ProPublica.

Qui juge les juges ?

Mais même avec des règles en place – des garde-fous dont la Cour suprême manquait totalement jusqu’au début de l’année – les experts juridiques ont déclaré qu’il y a généralement peu de conséquences pour un juge qui contrevient aux attentes en matière d’éthique.

Les juges fédéraux sont nommés à vie et, à toutes fins utiles, ils s’auto-contrôlent. La destitution d’un juge, quant à elle, nécessite un vote des deux tiers du Sénat – une hypothèse vouée à l’échec compte tenu de l’extrême polarisation du Congrès.

« Il n’existe pas actuellement beaucoup de solutions », a déclaré à BI Scott Lemieux, professeur de sciences politiques à l’Université de Washington et expert en droit constitutionnel.

Les tribunaux supérieurs restent donc les seuls à pouvoir garantir l’éthique judiciaire. Mais les experts juridiques estiment que l’autodiscipline au sein du système judiciaire est loin d’être équitable.

« Il y a un manque de système central, et les juges sont réticents à juger d’autres juges sur leurs erreurs », a déclaré John J. Perlstein, un avocat de Los Angeles.

Alors que la pression sur le système judiciaire s’intensifie après plusieurs scandales récents à la Cour suprême, les observateurs des tribunaux sont de plus en plus désireux de trouver un moyen infaillible de maintenir les juges dans le droit chemin.

Plus tôt cet été, le président Joe Biden a appelé le Congrès à mettre en place des limites de mandat et un code d’éthique applicable pour les juges de la Cour suprême.

Les neuf juges de la Cour suprême ont convenu l’an dernier d’un code de conduite, calquant leurs nouvelles directives sur les règles qui régissent les juges fédéraux. Mais les experts juridiques ont déclaré que ces deux règles manquaient en fin de compte d’application significative, ce qui en fait essentiellement une simple formalité.

« C’est un énorme problème », a déclaré Rahamni. « Les gens n’ont pas confiance dans le système judiciaire. »

Le représentant de Californie Adam Schiff a présenté plus tôt cette année un projet de loi qui élargirait les sanctions pour les juges fédéraux qui enfreignent les règles d’éthique. La législation appliquerait les lois sur les conflits d’intérêts de l’exécutif au pouvoir judiciaire fédéral.

Mais même cette solution suscite un paradoxe.

« Les juges pourraient simplement le réprimander », a déclaré Lemieux.