Les juges expriment des doutes quant à la contestation du financement des agences de protection des consommateurs

« Le Congrès pourrait changer cela demain », a déclaré Kavanaugh. « Il n’y a rien de perpétuel ou de permanent là-dedans. »

L’affaire est largement surveillée car elle menace de restreindre le pouvoir du bureau et de bouleverser certaines des industries qu’il réglemente. Selon la portée de la décision, l’affaire pourrait potentiellement perturber les marchés financiers et jeter le doute sur les fonctions des régulateurs bancaires au-delà du CFPB – un scénario que l’administration Biden et les alliés de l’agence de protection des consommateurs ont évoqué à plusieurs reprises.

Noel Francisco, avocat des prêteurs sur salaire et d’autres sociétés financières luttant contre le CFPB, a déclaré que la décision du Congrès de financer le bureau à partir des frais de la Réserve fédérale et d’imposer un plafond annuel de 600 millions de dollars, ajusté en fonction de l’inflation, a permis au pouvoir exécutif de déterminer combien les régulateurs dépenseraient chaque année.

Francisco a insisté sur le fait que, selon le gouvernement, le Congrès pourrait essentiellement céder tous ses pouvoirs de dépenses au président.

Mais même le juge Clarence Thomas – un fidèle conservateur – semblait sceptique quant au caractère inconstitutionnel de cet arrangement simplement parce qu’il était nouveau.

« Ne pas être allé aussi loin [before] ce n’est pas un problème constitutionnel », a déclaré Thomas. « C’est peut-être un problème avec les analogues, mais cela ne prouve pas votre cas. »

« Je pense que nous avons tous du mal à comprendre quelle est la norme », a déclaré la juge Amy Coney Barrett à Francisco.

« Il est difficile d’établir une règle absolue qui dise à quel point c’est trop », a reconnu Francisco.

Il y a près d’un an, la Cour d’appel du 5e circuit a statué que l’accord financier violait l’exigence de la Constitution selon laquelle le Congrès approuve les crédits pour les dépenses fédérales. Sur la base de cette conclusion, la cour d’appel a abandonné la règle de 2017 sur les prêts sur salaire du CFPB, au motif que l’agence était financée de manière inconstitutionnelle lorsqu’elle a élaboré la réglementation.

La décision du 5ème Circuit était révolutionnaire. C’est la seule décision rendue par un tribunal américain selon laquelle le Congrès a violé la clause de crédits de la Constitution par le biais d’une loi qu’il a adoptée, a déclaré mardi la solliciteure générale Elizabeth Prelogar aux juges.

Alors que le gouvernement a soutenu que le processus de financement était constitutionnel, il a également appelé les juges à séparer cette disposition du reste de la loi créant le CFPB s’ils en décident autrement, plutôt que d’invalider ses règles existantes et ses actions antérieures.

Un remède rétrospectif rejetant toutes les actions antérieures du CFPB serait déstabilisateur, a soutenu Prelogar.

« Cela créerait de profondes perturbations sur divers marchés économiques, ce qui nuirait aux secteurs réglementés eux-mêmes », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, une décision de la Cour suprême selon laquelle tous les fonds dépensés par une agence doivent être approuvés par le Congrès pourrait perturber les flux de financement de longue date de nombreuses agences fédérales comme la Fed, divers régulateurs bancaires et l’Agence fédérale de financement du logement. Une législation d’urgence pourrait être nécessaire pour consolider certaines de ces opérations.

Une décision générale contre le CFPB pourrait également limiter la flexibilité de certaines agences pour faire face à une fermeture du gouvernement comme celle évitée de peu le week-end dernier. De nombreuses agences et le système judiciaire fédéral s’appuient sur des frais d’utilisation et des paiements similaires pour maintenir leurs opérations lorsque le financement plus traditionnel du Congrès expire.

Une décision dans cette affaire est attendue d’ici fin juin.

La lutte pour le financement est arrivée devant la Haute Cour au milieu d’une volonté de sa majorité conservatrice de restreindre le pouvoir de réglementation, réduisant ainsi l’autorité de la bureaucratie fédérale tentaculaire que les critiques qualifient d’« État administratif ».

Alors que les juges ont parfois recours à des cas obscurs pour sonder les théories d’excès de réglementation, dans ce cas-ci, la Cour suprême n’a eu d’autre choix que d’intervenir.

Permettre le maintien de la décision du 5ème Circuit risquait de priver de financement une agence fédérale entière et aurait permis à la cour d’appel basée à la Nouvelle-Orléans, qui a fourni une grande partie du matériel destiné aux juges ce mandat, de résoudre efficacement la question du financement pour l’ensemble du pays.

De plus, les juges acceptent presque toujours les affaires qui leur sont imposées par le solliciteur général. Il s’agit souvent de cas où une loi fédérale a été jugée inconstitutionnelle.

L’affaire débattue mardi devant la Haute Cour est également une mesure du pouvoir des juges conservateurs – en particulier de ceux qui sont résolument conservateurs et nommés par l’ancien président Donald Trump. Les trois juges du panel du 5e circuit qui a jugé inconstitutionnel le mécanisme de financement du CFPB – Don Willett, Kurt Engelhardt et Cory Wilson – sont nommés par Trump.

Le bureau a été créé par la loi historique Dodd-Frank en 2010 pour contrôler les prêts à la consommation à la suite de la crise financière de 2008. L’agence a déclaré cet été avoir restitué 17,5 milliards de dollars aux consommateurs touchés par la fraude et d’autres abus.

Il y a trois ans, la Cour suprême a estimé, dans une décision à 5 voix contre 4, qu’une autre partie de la structure du CFPB, un directeur qui ne pouvait être licencié que pour un motif valable et non à la demande du président, était inconstitutionnelle. Mais l’agence elle-même a survécu après que le tribunal ait conclu que l’infirmité n’était pas une raison pour rejeter toutes les lois habilitantes de l’agence.

« [T]La loi Dodd-Frank contient une clause expresse de divisibilité », a déclaré le juge en chef John Roberts. a écrit dans cet avis. « Il n’y a pas lieu de se demander ce qu’aurait voulu le Congrès si ‘une quelconque disposition de cette loi’ était ‘considérée comme inconstitutionnelle parce qu’il nous a dit : ‘le reste de cette loi’ ne devrait ‘pas être affecté' ».