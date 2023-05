Les juges et l’hôte classent les actes – Hollywood Life

Juges Heidi Klum, Sofia Vergaraet Howie Mandel rejoindre l’hôte Terry Crews car ils classent 5 types de AGT agit dans l’ordre des favoris des fans dans cette vidéo EXCLUSIVE de la saison 18. Ils doivent travailler ensemble pour classer les actes dans le bon ordre.

Dès le départ, Terry pense que les numéros de chant occupent la première place. Sofia et Heidi pensent que les actes magiques devraient suivre. Les plaisanteries de Howie combinant «danse» et «animaux» feraient en fait le meilleur type d’acte. Terry intervient et dit que la comédie devrait être la dernière.

Le premier ordre de classement de Heidi, Sofia, Howie et Terry est le chant, la magie, les animaux, la danse et la comédie. Ils obtiennent un 0 sur 5 en ce qui concerne le classement ! Au deuxième essai, ils réussissent. Le bon rang est la magie, le chant, la danse, la comédie et les animaux. « Je vaux mieux que les écureuils ! Howie déclare.

L’Amérique a du talent La saison 18 débute le 30 mai à 20 h sur NBC. La série estivale préférée des fans mettra en vedette un nouvel ensemble d’artistes en herbe qui cherchent à concourir pour le prix ultime d’un million de dollars. Simon Cowell revient dans le jury avec Heidi, Howie et Sofia. Terry est de retour en tant que AGT héberger.

En mars 2023, Sofia a partagé une photo du tournage de AGT saison 18 alors que les auditions commençaient. “Retour au meilleur travail du monde !!!!! @agt merci @simoncowell », a-t-elle écrit sur Instagram. Le Famille moderne alun a rejoint la série en tant que juge dans la saison 15.

Plus d’actualités « AGT »:

Après plusieurs séries d’auditions incroyables, L’Amérique a du talent lancera 6 semaines d’émissions en direct au Pasadena Civic Auditorium à partir du 22 août. Les émissions de résultats seront diffusées les mercredis soirs sur NBC.

Groupe de dance Mayyas gagné AGT saison 17. Un nouveau spin-off, L’Amérique a du talent : Toutes les étoilescréée en janvier 2023. AGT finaliste de la saison 16, voltigeur Aidan Bryant, a remporté la couronne à la fin de la saison. Préparez-vous à assister à d’autres actes incroyables dans AGT saison 18 !

