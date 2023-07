Les juges enseignent lorsque la Cour suprême ne siège pas. Il peut servir de voyage tous frais payés

WASHINGTON (AP) – Pendant des décennies, la faculté de droit de l’Université d’Hawaï a commercialisé son programme de juriste en résidence auprès de la Cour suprême comme une escapade tous frais payés, avec l’avantage d’un «temps d’arrêt» considérable au paradis.

Les juges ont participé avec enthousiasme.

« Vos collègues qui étaient ici le plus récemment étaient les juges (Ruth Bader) Ginsburg, (Anthony) Kennedy et (Stephen) Breyer, et je pense qu’ils recommanderaient tous vivement l’expérience », a écrit Aviam Soifer, alors doyen de la faculté de droit. Courriel de 2010 essayant d’attirer la juge Sonia Sotomayor à l’école d’Honolulu. « Nous couvrirons, bien sûr, les billets d’avion en première classe, d’excellentes chambres d’hôtel et toutes les autres dépenses de voyage. »

« Devrions-nous avoir l’espoir d’avoir la justice ici pendant que les vents glacés soufflent sur Washington ? il a écrit dans un autre. Dans un suivi avant la visite du juge en 2012, il a inclus la salutation « Salutations chaleureuses (et pourtant confortables) du paradis ».

L’enseignement est encouragé comme moyen de démystifier la plus haute cour du pays tout en exposant les juges à un échantillon représentatif du public. Pendant des décennies, ils ont parcouru le monde pendant les vacances judiciaires pour donner des conférences. C’est une pratique autorisée tant que leurs revenus sont inférieurs au plafond d’environ 30 000 $ fixé par le tribunal pour les revenus extérieurs.

Dans une déclaration en réponse aux questions, la Cour suprême a noté le chiffre de 30 000 $ et a ajouté que «l’enseignement doit être dispensé dans un établissement d’enseignement agréé ou un programme de formation juridique continue et doit être approuvé à l’avance par le juge en chef (ou par les juges associés si cela implique enseignement par le juge en chef).

Des documents obtenus par l’Associated Press par le biais de demandes de documents publics révèlent que certains voyages tous frais payés – en Italie, en Islande et à Hawaï, entre autres – sont légers sur l’enseignement en classe, avec suffisamment de temps réservé aux loisirs des juges.

« C’est un niveau de luxe que la plupart des Américains ne verront jamais. Et le fait que les juges le reçoivent en vertu de leurs positions semble être en dehors des limites éthiques », a déclaré Gabe Roth, directeur exécutif de Fix the Court, un groupe de surveillance non partisan voué à suivre la Cour suprême.

Les détails de ces excursions sont souvent dissimulés à la vue du public car les juges ne sont tenus de fournir qu’une comptabilité de rechange sur leurs formulaires de déclaration financière annuelle.

Mais les détails obtenus par l’AP révèlent que ces voyages, qui coûteraient des milliers de dollars aux juges s’ils étaient payés de leur poche, sont dans certains cas subventionnés par des donateurs anonymes aux écoles dont les motivations peuvent être difficiles à évaluer.

Dan Meisenzahl, un porte-parole de l’Université d’Hawaï, a déclaré que l’école est tellement isolée du continent américain qu’offrir un hébergement de premier ordre aux juges est un moyen de s’assurer qu’ils feront le voyage.

« En tant qu’université publique située dans l’un des endroits les plus isolés de la planète, notre programme de juriste en résidence ne serait pas possible sans nos donateurs et nous les remercions pour leur soutien. » Meisenzahl a déclaré dans un communiqué.

Tout en verrouillant les détails avant la visite du juge Samuel Alito à Honolulu en 2011, une responsable de la faculté de droit de l’Université d’Hawaï, Cyndi Quinn, a promu la flexibilité du programme.

“Nous aimerions proposer un horaire qui convient à sa préférence (par exemple, l’heure de la journée pour commencer, d’autres activités telles que le golf, la plongée en apnée, la randonnée, la pagaie en cano(e), etc.) ainsi que des activités et des visites que Mme Alito souhaiterait préférez », a écrit Quinn au personnel d’Alito. « Ce dont je me souviens, c’est que le juge Alito préférerait commencer sa journée après 10 heures du matin et laisser un » temps d’arrêt « pour du repos et de la détente bien nécessaires, sans aucun doute? »

Outre Ginsburg, Kennedy, Alito et Breyer, Antonin Scalia et Sotomayor sont les autres juges qui ont siégé au tribunal au cours de la dernière décennie et qui ont participé au programme, que le cabinet d’avocats local Case Lombardi aide actuellement à parrainer.

Les courriels et autres documents fournis par l’école montrent que les juges ont souvent enseigné une poignée de cours, rencontré des dignitaires locaux et fréquemment dîné – à l’exception de Sotomayor – dans des clubs privés ou les résidences privées d’éminents donateurs scolaires. Le personnel de Sotomayor a été catégorique dans les e-mails à l’école qu’elle pensait qu’il était inapproprié de se mêler aux donateurs.

Hawaï n’est qu’un des endroits où les universitaires et le tourisme ont attiré l’attention.

Peu de temps après avoir siégé à la Cour suprême, les juges Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh ont rejoint la faculté de la faculté de droit Antonin Scalia de l’Université George Mason en Virginie.

Comme requis, ils ont tous deux déclaré leurs contrats d’enseignement et leur rémunération, qui a grimpé à environ 25 000 $ par année. Mais les juges n’étaient pas régulièrement présents sur le campus de l’école à Arlington, en Virginie, qui se trouve juste en face de la rivière Potomac depuis la Cour suprême.

Au lieu de cela, ils se trouvaient dans des salles de classe en Italie, en Islande et en Angleterre, selon des courriels et d’autres documents, qui montrent que l’université publique a également payé les frais de déplacement et de séjour des juges là-bas.

Dans le cadre de cet arrangement, Gorsuch et Kavanaugh, nommés à la cour par le président Donald Trump, ont chacun enseigné un cours d’été d’environ deux semaines qui limitait largement les heures d’enseignement au matin, leur laissant ainsi qu’à leurs familles suffisamment de temps pour les loisirs et l’exploration.

« Pour être clair, fournir un semestre complet de contenu dans un délai compressé est un engagement de temps important », a déclaré Ken Turchi, doyen associé de la faculté de droit, qui a qualifié le programme d' »opportunité très convaincante ».

Leurs contrats ont coïncidé avec une expansion significative de la faculté de droit rendue possible grâce à des dizaines de millions de dollars de contributions de donateurs conservateurs, dont certains ont donné de manière anonyme par le biais de la fondation de George Mason.

Une contribution de 20 millions de dollars d’un donateur anonyme en 2016, qui a été largement rapportée, a été subordonnée au changement de nom de l’école pour Scalia, ainsi qu’à l’embauche d’une douzaine de nouveaux membres du corps professoral, selon les documents publiés précédemment par l’école. Pour s’assurer que l’école respecte l’accord, le donateur et l’école ont convenu que Leonard Leo, alors vice-président exécutif de la Federalist Society, servirait de surveillant, selon les archives. 10 millions de dollars supplémentaires ont été versés dans le cadre de l’arrangement de la Fondation Charles Koch, qui a été fondée par le donateur milliardaire conservateur Charles Koch.

Turchi a déclaré qu’aucun des dons acceptés par l’école ou sa fondation n’était subordonné à l’embauche des juges.

L’université a « la seule et entière discrétion pour déterminer et effectuer toutes les sélections, recherches, bourses, enseignements et services à l’école », a déclaré Turchi dans un e-mail. « Alors que l’école s’est engagée à augmenter notre corps professoral et à nommer l’école, toute suggestion selon laquelle un donateur ou un tiers aurait supervisé qui a été embauché est inexacte et factuellement infondée. »

Depuis qu’il a rejoint la faculté en 2018, Gorsuch a régulièrement enseigné à Padoue, en Italie, où les responsables de George Mason ont payé son billet d’avion, qui a coûté 8 313 dollars en 2022, et un appartement qui a coûté 5 359 dollars à louer, selon les archives. Les voyages secondaires payés par l’école comprenaient des voyages à Bologne, une ville de destination culinaire, ainsi qu’à Venise, connue pour ses palais, son architecture et ses canaux.

En 2021, Gorsuch a enseigné son cours à Reykjavik, en Islande, où la juge Elena Kagan, nommée par le président Barack Obama, l’a rejoint. Bien que Kagan ait enseigné pendant une journée, l’école a couvert le coût de son voyage et de son hébergement pour son séjour de près d’une semaine.

Kavanaugh, quant à lui, a enseigné en dehors de Londres en 2019, restant près de Runnymede, où la Magna Carta a été signée, selon les archives. Les documents détaillant le coût du voyage n’étaient pas inclus dans les dossiers fournis par l’école, dont beaucoup ont été expurgés. Après avoir enseigné dans une station balnéaire de l’ouest de la Pennsylvanie au plus fort de la pandémie de coronavirus en 2020, Kavanaugh a enseigné un court cours d’été sur le campus de Virginie de l’école, suivi d’un cours de trois jours là-bas en 2022, qui a payé 16 895 $, selon les archives.

Mais bientôt il a repris l’enseignement à l’étranger.

Cette année, Kavanaugh, ainsi que la juge Amy Coney Barrett, une autre candidate de Trump, ont co-enseigné des cours d’une semaine à l’étranger dans le cadre du programme de droit de Londres de l’Université de Notre Dame.

Comme d’autres écoles privées qui ont accueilli les juges à l’étranger, Notre Dame n’est pas soumise aux lois sur les archives publiques et les responsables de l’école ont refusé de commenter.

