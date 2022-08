Les juges du comté de Kendall sont humbles lorsqu’ils prêtent serment – Shaw Local

YORKVILLE – John McAdams et Carlo Colosimo se disent tous les deux touchés par leur nomination à la magistrature en tant que juges du comté de Kendall.

Les deux hommes ont prêté serment lors d’une cérémonie d’investiture au palais de justice du comté de Kendall à Yorkville le 19 août.

McAdams, jusqu’à récemment juge associé, a été nommé juge de la cour de circuit à part entière dans le 23e circuit judiciaire par la Cour suprême de l’Illinois pour pourvoir le poste vacant créé par le départ à la retraite de la juge Melissa Barnhart.

Colosimo, un avocat bien connu ayant des bureaux à Plano, rejoint le banc du 23e circuit en tant que juge associé, nommé par les juges du circuit parmi un groupe de 18 candidats.

“Je suis honoré et honoré d’avoir été sélectionné”, a déclaré Colosimo au public dans une salle d’audience bondée. “Je ne peux pas souligner à quel point je prends cette nomination au sérieux”, a-t-il déclaré.

“Je suis touché et stimulé par cette nomination”, a déclaré McAdams à la foule.

Le juge de la Cour suprême de l’Illinois, Michael Burke, a fait prêter serment à McAdams.

“C’est un avocat fantastique et une personne encore meilleure”, a déclaré Burke à propos de McAdams, qui est juge associé depuis 2011.

McAdams, 53 ans, de Yorkville, est responsable des tribunaux de « résolution des problèmes » du comté, y compris des tribunaux spéciaux pour les personnes ayant des problèmes de drogue ou de santé mentale, ainsi que des affaires de droit de la famille.

Condamner une personne à la prison ou à la prison est difficile, a déclaré McAdams.

“Vous agonisez à ce sujet”, a déclaré McAdams. “Vous tenez littéralement la vie de quelqu’un entre vos mains.”

Le juge du comté de Kendall, Stephen Krentz, a fait prêter serment à Colosimo.

Krentz a noté que Colosimo est venu aux États-Unis d’Argentine en tant que jeune homme.

“L’histoire de Carlos concerne la réalisation du rêve américain”, a déclaré Krentz. “Sa vie de juriste ne fait que commencer.”

Colosimo, 49 ans, de Bristol, comble le poste vacant créé par l’élévation de McAdams au poste de juge de circuit complet.

“Je ne peux pas souligner à quel point je prends ce rendez-vous au sérieux”, a déclaré Colosimo. “Je serai juste et je serai impartial.”

Colosimo est venu dans le comté de Kendall pour travailler comme procureur au bureau du procureur de l’État.

“Je ne savais pas que le comté de Kendall serait ma maison”, a déclaré Colosimo, sa voix se brisant d’émotion.

Colosimo a déclaré qu’il se rend compte qu’être juge sera très différent de poursuivre des contrevenants à la loi ou de représenter des clients.

“Je dois me recycler pour regarder les cas différemment”, a déclaré Colosimo.

Colosimo est chargé de traiter les affaires de délits, de trafic et de conduite en état d’ébriété.

McAdams et Colosimo ont chacun remercié les membres de la famille ainsi que leurs collègues professionnels pour leur soutien.

Le juge président du comté de Kendall, Robert Pilmer, a ouvert la cérémonie, reconnaissant une liste de participants qui se lit comme un Who’s Who du gouvernement et des forces de l’ordre du comté de Kendall.

Les juges en robe noire du 23e circuit, qui comprend les comtés de Kendall et DeKalb, remplissaient le box des jurés.

Assis dans le public se trouvaient le shérif du comté de Kendall, Dwight Baird, le procureur de l’État Eric Weis, le greffier du tribunal de circuit Matthew Prochaska et le coroner Jacquie Purcell et son mari John Purcell, le maire de Yorkville.

Étaient également présents le président du conseil d’administration du comté, Scott Gryder, ainsi que les membres du conseil d’administration, Scott Gengler, Ruben Rodriguez et Judy Gilmour. Le maire d’Aurora, Richard Irvin, était présent.

Les chefs de police municipaux de Yorkville, Oswego, Plano, Montgomery et Aurora se sont démarqués dans leurs uniformes bleus.

Colosimo a été nommé pour un mandat de quatre ans en tant que juge associé.

La nomination de McAdams court jusqu’en 2024, date à laquelle il sera élu pour un mandat de six ans. McAdams a dit qu’il se présenterait.

Le juge de la Cour suprême de l’Illinois, Michael Burke, à gauche, a prêté serment en tant que juge de circuit complet dans le 23e circuit judiciaire à John McAdams de Yorkville au palais de justice du comté de Kendall le 19 août 2022. (Marc Foster)

McAdams est juge associé depuis février 2011. Il a été admis à pratiquer le droit en novembre 1995 et, avant sa nomination à la magistrature, il exerçait en cabinet privé dans le comté de Kendall et était défenseur public adjoint à temps partiel dans le comté de Kendall.

McAdams est diplômé du Northern Illinois University College of Law et de l’Eastern Illinois University.

McAdams a été nommé par la Haute Cour de l’État sur la recommandation de Burke, le juge du 2e district, qui comprend le comté de Kendall.

Colosimo a commencé sa carrière dans le 16e circuit judiciaire en tant qu’agent de probation auprès des services judiciaires du comté de Kane.

Ancien capitaine de l’armée américaine, Colosimo a servi sur le statut actif et de réserve en tant que juge-avocat général, traitant des aspects du droit militaire, de la justice militaire au droit de la famille et aux questions administratives.

Les activités professionnelles de Colosimo comprennent des postes et des nominations en tant que conseiller juridique de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Kendall, des Grands Frères Grandes Sœurs de Southern Kane et du comté de Kendall et en tant que membre du conseil d’administration du groupe de défense spécial nommé par le tribunal du comté de Kendall.

Colosimo a obtenu son baccalauréat en 1995 à l’Illinois State University. Il a obtenu son diplôme de Juris Doctor en 1999 à la Northern Illinois University. Il a été admis au barreau de l’État de l’Illinois en 2000 et au barreau de la Cour suprême des États-Unis en 2006.

Colosimo est un ancien échevin du conseil municipal de Yorkville, où il a été maire par intérim.

Il a été agent d’audience pour le village d’Oswego pour des violations administratives, de zonage et d’ordonnance.