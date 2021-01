WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a ordonné mardi que les femmes doivent se rendre chez un médecin, un hôpital ou une clinique en personne pour obtenir une pilule abortive pendant la pandémie de COVID-19, bien que des règles similaires pour d’autres médicaments aient été suspendues pendant l’urgence de santé publique.

Huit jours avant le départ du président Donald Trump, les juges ont lancé un appel de l’administration Trump pour être en mesure de faire appliquer une règle de longue date sur l’obtention de la pilule abortive, la mifépristone. La pilule ne doit pas être prise en présence de professionnels de la santé.

Le tribunal s’est divisé 6-3, les juges libéraux étant dissidents. La nouvelle administration pourrait suspendre l’exigence en personne après l’entrée en fonction de Joe Biden le 20 janvier.

Un juge fédéral avait suspendu la règle depuis juillet en raison du coronavirus, en réponse à un procès de l’American College of Obstetricians and Gynecologists et d’autres groupes.

Le juge de district américain Theodore Chuang a confirmé la suspension de la règle en décembre, affirmant que les risques pour la santé publique des patients avaient augmenté à mesure que les cas de COVID-19 montaient en flèche.

La Food and Drug Administration a approuvé l’utilisation de la mifépristone en association avec un deuxième médicament, le misoprostol, pour mettre fin à une grossesse précoce ou gérer une fausse couche.

L’administration a suspendu les visites en personne similaires pour d’autres médicaments, y compris les opioïdes dans certains cas, mais a refusé d’assouplir les règles pour obtenir la pilule abortive.

En octobre, la Cour suprême a autorisé les femmes à continuer à recevoir la pilule abortive par courrier, mais a reporté toute décision de fond. Les juges Samuel Alito et Clarence Thomas ont déclaré qu’ils auraient alors accédé à la demande de l’administration.

À l’époque, il n’y avait que huit juges au tribunal, la juge Amy Coney Barrett ayant été nommée, mais pas encore confirmée. Barrett a pris le siège de la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée en septembre.