Les juges disent que le vétérinaire qui a perdu son emploi en tant que soldat du Texas peut poursuivre l’État

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a autorisé mercredi un ancien soldat d’État à poursuivre le Texas pour avoir affirmé qu’il avait été contraint de quitter son emploi à son retour du service militaire en Irak.

Les juges ont statué pour le vétéran de l’armée Le Roy Torres en vertu d’une loi fédérale promulguée en 1994 à la suite de la guerre du golfe Persique pour renforcer la protection de l’emploi des militaires de retour.

Par un vote de 5 contre 4, la Haute Cour a rejeté l’affirmation du Texas selon laquelle il est à l’abri de telles poursuites. “Le texte, l’histoire et les précédents montrent que les États, en s’unissant pour former une Union, ont accepté de sacrifier leur immunité souveraine pour le bien de la défense commune”, a écrit le juge Stephen Breyer pour la cour.

Torres dit qu’il a subi des lésions pulmonaires suite à une exposition à des foyers de brûlage à ciel ouvert sur sa base en Irak.

Il a passé un an en Irak et a été démis de ses fonctions de capitaine après près de 19 ans dans la réserve de l’armée américaine.

L’État et Torres contestent ce qui s’est passé lorsqu’il est retourné au Texas, incapable de reprendre son travail de soldat d’État en raison des dommages causés à ses poumons. Il a finalement démissionné et a ensuite déposé sa plainte. Une cour d’appel de l’État l’a rejetée et les juges sont intervenus.

Le Congrès a autorisé pour la première fois les militaires de retour à poursuivre les États pour conserver leur emploi en 1974, reconnaissant la discrimination en raison de l’opposition à la guerre du Vietnam.

En mars, le tribunal a autorisé la marine à tenir compte du statut vaccinal des marins pour décider des déploiements, réduisant ainsi une ordonnance d’un tribunal inférieur. Trois juges, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Clarence Thomas, se sont opposés à l’ordonnance de la Haute Cour.

Ils ont également exprimé leur dissidence mercredi, rejoints par la juge Amy Coney Barrett.

The Associated Press