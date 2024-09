Les juges de The Voice sont paniqués alors que le couple réel Jenna et Yorke s’écarte du script à l’antenne : « Que se passe-t-il ? »

Les fans de The Voice ont eu droit à une surprise très inattendue dimanche soir.

Les candidats Jenna Hudson, 26 ans, et Yorke Heath, 29 ans, un couple réel, ont été contraints de s’affronter lors des rounds de bataille de l’épisode.

Mais le couple a laissé les juges complètement abasourdis lorsque Yorke s’est éloigné du scénario pour demander Jenna en mariage après leur performance.

« Je dois juste dire une chose, très rapidement, désolé », a déclaré Yorke, tandis que l’animatrice Sonia Kruger s’exclamait : « Que se passe-t-il ? »

Peu de temps après l’annonce des résultats, Yorke a pris le micro et a demandé l’attention de tous et à Jenna de rejoindre la scène.

Il a ensuite fait battre le cœur du public du studio et de ses mentors en se mettant à genoux et en demandant sa bien-aimée en mariage.

« Je dois juste dire une chose, très rapidement, désolé. Bébé, peux-tu venir ici une seconde, s’il te plaît », dit-il.

« Je sais que nous venons de vivre une grande bataille et que nous étions en compétition, mais je pense que nous avons découvert que nous travaillons très bien en équipe », a-t-il poursuivi.

L’animatrice de The Voice, Sonia Kruger, a été stupéfaite lorsque les candidats Jenna Hudson, 26 ans, et Yorke Heath, 29 ans, un couple dans la vie réelle, se sont écartés du scénario dimanche soir.

La chanteuse s’est ensuite mise à genoux et a sorti une bague de fiançailles.

« Je veux faire partie de ton équipe pour toujours. Je t’aime tellement. Veux-tu m’épouser ? » dit-il.

« Oh mon Dieu, oui ! » s’écria Jenna en fondant en larmes.

C’était la première fois qu’un couple en compétition était nominé pour une bataille de chansons l’un contre l’autre.

En lutte pour conserver leur place dans l’équipe du mentor Kate Miller Heidke, Jenny et Yorke ont choisi le morceau de Paramore, The Only Exception.

Au final, c’est Yorke qui est sorti vainqueur en battant Jenna dans la catégorie chant.

Bien qu’elle ait admis que rivaliser avec son partenaire devant un public en studio était « étrange », Jenna a ajouté qu’elle était satisfaite du résultat quoi qu’il en soit.

‘Au début, cela semblait étrange d’être sur scène dans une bataille contre votre partenaire de longue date », a-t-elle déclaré.

« Mais j’ai vraiment apprécié. Je suis tellement heureuse qu’il ait gagné, il le mérite vraiment. C’est vraiment son heure de briller. »

Jenna a ajouté que la proposition était complètement inattendue.

« J’ai été tellement surprise quand il m’a invité à monter sur scène, je n’avais absolument aucune idée de ce qu’il allait faire », a-t-elle déclaré.

« Je me suis sentie un peu gênée, car je me souviens avoir pensé que c’était le tour des juges de parler, pas le nôtre ! » continua Jenna.

Heureusement, elle a dit « oui » et Yorke a admis que l’animation du mariage avait déjà été assurée par Guy Sebastian qui avait proposé de chanter au mariage du couple.

« Tout est devenu officiel, quand j’ai vu tous les juges courir sur scène, j’ai vu LeAnn et Kate serrer Jenna dans leurs bras », a-t-il déclaré.

« J’étais ravi lorsque Guy Sebastian est venu nous voir et nous a proposé de chanter à notre mariage ! »

La bague de fiançailles de Yorke a été particulièrement étincelante pour Jenna, en lui offrant une bague solitaire classique en or jaune, avec un diamant taille brillant rond naturel, du joaillier d’Adélaïde Gerard McCabe.

« Je me souviens avoir pensé : « Ne perds pas la bague de Gerard McCabe », a-t-il déclaré.

« Je l’avais dans ma poche toute la journée et j’avais peur qu’il tombe sur scène ou que je le perde. »

