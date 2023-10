L’EX-star de Strictly Come Dancing, James Jordan, a demandé que les juges soient AXÉS.

Le danseur professionnel insiste sur le fait qu’ils devraient être remplacés par un vote public après avoir « échoué à faire leur travail ».

Pennsylvanie

Les fans sont strictement convaincus que les juges « surévaluent » un concurrent[/caption]

C’est après que le Foxtrot de Nigel Harman ait obtenu de bons scores – malgré une erreur massive.

James était en colère contre Strictly The Truth de Hello : « Cela ne sert à rien qu’ils restent assis là. Débarrassons-nous-en et laissons le public décider.

« Les juges n’ont pas fait leur travail.

Nigel a obtenu 7, 7, 7 et 8, mais n’a pas fait de Foxtrot correctement.

Les téléspectateurs étaient également frustrés que Nigel soit « surmarqué ».

Il a admis avoir « rattrapé » l’essentiel de la danse après avoir commis une erreur, ajoutant : « Peut-être devrions-nous nous tromper plus souvent ».

Les fans de l’émission n’ont pas tardé à critiquer le score, un fan accusant les juges de « favoritisme ».

La juge en chef Shirley Bassey a été obligée de riposter parce qu’elle avait un favori de l’émission.

Elle était sous le feu des critiques pour avoir attribué de mauvaises notes à des célébrités féminines.

Dans cette série, Shirley a attribué les points les plus bas parmi les quatre juges à Zara McDermott, Ellie Leach et Angela Rippon.

Shirley a même été huée par le public du studio de l’émission BBC1 lors d’un épisode récent et un initié de la télévision a déclaré : « Son score en a surpris plus d’un. »

Pennsylvanie

Les téléspectateurs pensent que Katya Jones et Nigel Harman ont obtenu des scores élevés malgré une routine gâchée.[/caption]