Les juges de MasterChef Australia trébuchent sur des plats Desi

Peu de gourmands peuvent nier que la cuisine indienne regorge de saveurs, de textures, de couleurs et sans oublier les épices. Même les juges de MasterChef Australia ne pouvaient pas nier cela car l’arôme et le goût du repas indien les impressionnaient.

Dans son dernier épisode de MasterChef Australia Saison 13, les juges ont échantillonné le repas traditionnel indien du candidat Depinder Chhibber qui comprenait du curry de pois chiches, du chou-fleur parantha et du cornichon. Elle avait préparé le cornichon en utilisant la recette de sa grand-mère. Elle accompagnait le tiffin de kadhai paneer, de riz sauté et de chips de gombo frites.

Lorsque les juges Jock Zonfrillo, Melissa Leong et Andy Allen ont goûté les échantillons, Depinder leur a expliqué que ces repas sont traditionnellement consommés à l’heure du déjeuner en Inde.

En dégustant le repas, les juges ont été époustouflés par les saveurs et ont été impressionnés par les subtilités lors de la préparation des plats. Au départ, Jock a effrayé la candidate en prétendant que son repas n’était pas assez bon. Cependant, il lui a rapidement dit la vérité et lui a même donné un high five.

Jock a poursuivi en expliquant que la plupart des concurrents pensent que la «cuisson de précision» concerne des coupes tranchantes qui ne sont pas nécessaires. La façon dont Depinder a préparé un repas complet se qualifie pour une cuisson de précision. Jock était impressionné par la manière dont Depinder cuisinait les poivrons et les oignons et ils restaient toujours croquants et aimaient le curry épais de pois chiches. Le juge a tellement aimé les saveurs du cornichon qu’il a demandé à Depinder de lui apporter une partie du cornichon de sa grand-mère dans un bocal.

Quand un Depinder émotif a expliqué aux juges qu’elle avait grandi en mangeant ce repas, Melissa s’est rapidement invitée chez elle. Elle a même suggéré à Depinder d’ouvrir un restaurant et de servir de tels plats aux clients. Andy aussi a adoré les émotions que Depinder a mises pour préparer le repas. Elle a reçu une énorme salve d’applaudissements de la part des trois juges et des candidats.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont également célébré les repas faits maison et ont félicité Depinder pour avoir rendu l’Inde fière de ses plats brillants.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici