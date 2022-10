Les juges de Masked Dancer sont restés stupéfaits alors qu’Odd Socks se révèle être un membre énorme du groupe de filles

Les juges de THE Masked Dancer ont été stupéfaits lorsqu’un membre d’un énorme groupe de filles a été démasqué sous le nom d’Odd Socks.

Odd Socks a été renvoyé chez lui lors de l’émission de samedi soir après avoir reçu les votes les plus faibles du public du studio.

Kimberley de Girls Aloud a été démasqué en Odd Socks[/caption]

La maman de trois enfants a dit qu’elle avait fait le spectacle pour ses fils[/caption]

Mais les juges Peter Crouch, Davina McCall, John Bishop, Oti Mabuse et Jonathan Ross ont été choqués après qu’aucun d’eux n’ait deviné correctement que c’était Kimberley Walsh derrière le masque.

Les suppositions comprenaient Amanda Holden, Angela Griffiths, Charlie Brooks et Michaela Strachan.

Après avoir enlevé son masque, Kimberley a déclaré: “J’adore danser mais je dois être honnête, j’ai fait ça pour mes enfants.

«Ils adorent ce spectacle, mais ils n’en avaient aucune idée. J’ai dû choisir des chaussettes bizarres Je suis maman de trois garçons !

“C’était tout simplement génial, c’était tellement agréable de faire quelque chose qui est juste amusant et que mes enfants apprécieront. Les gars, celui-ci est pour vous !”

Kimberley partage ses fils Nate, un an, Cole, quatre ans et Bobby, six ans, avec son mari Justin Scott.

Les fans avaient précédemment insisté sur le fait que Hannah Spearritt du S Club 7 était derrière Odd Socks, tandis que d’autres disaient que c’était la rappeuse Lady Leshurr.

Parmi les autres suppositions, citons Emma Willis, animatrice de Big Brother.