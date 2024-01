Les juges de la Cour suprême, Roberts et Barrett, ne savent pas s’ils devraient être roi et reine.

Mercredi, quatre juges semblaient absolument déterminés à annuler l’une des décisions les plus importantes de la Cour suprême de toute l’histoire de la Cour.

Chevron c. Conseil de défense des ressources nationales (1984) est sans doute aussi important pour le développement du droit administratif fédéral – un domaine du droit souvent technique, mais qui touche littéralement tous les aspects de la vie américaine – que Brown c.Conseil scolaire (1954) a joué un rôle important dans le développement de la loi sur l’égalité raciale. Chevron Il s’agit d’une décision fondamentale qui impose des limites strictes à la capacité des juges fédéraux non élus à prendre des décisions politiques pour l’ensemble de la nation.

Comme l’a déclaré le juge Ketanji Brown Jackson lors des plaidoiries de mercredi : Chevron oblige les juges à se poser une question très fondamentale : « Quand le tribunal décide-t-il que ce n’est pas ma décision ?

Et pourtant, quatre membres de la Cour suprême – les juges Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh – ont consacré une grande partie des débats de mercredi à Loper Bright Enterprises c.Raimondo et Relentless c. Département du Commerce en parlant de Chevron avec le même mépris que la plupart des juges réservent à des cas comme Plessy c.Ferguson (1896), la décision pro-ségrégationniste rejetée par Brun.

La question ouverte est de savoir si les quatre opposants les plus farouches de la Cour à cet arrêt fondamental pourront obtenir un cinquième vote.

Aucun des trois membres démocrates nommés par la Cour n’était ouvert au transfert massif de pouvoir aux juges fédéraux envisagé par les plaignants dans ces deux affaires. Cela laisse le juge en chef John Roberts et la juge Amy Coney Barrett comme les deux votes qui restent incertains. Pour prévaloir – et pour garder Chevron vivant – le ministère de la Justice avait besoin de ses arguments pour persuader Roberts et Barrett de garder leurs mains.

Barrett, des deux, semblait le plus ouvert à la préservation Chevron. Entre autres choses, elle a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant aux conséquences perturbatrices qui résulteraient de l’annulation de l’une des décisions de la Cour suprême les plus citées du siècle dernier. Comme l’a souligné la juge Elena Kagan à un moment donné : Chevron a été citée par 17 000 décisions de tribunaux inférieurs, et Barrett semblait troublé par le « flot de litiges » qui résulterait si toutes ces décisions étaient remises en question.

Roberts, quant à lui, a passé une grande partie des arguments de mercredi à minimiser l’importance de Chevron. Cela dit, le chef a eu un colloque avec Paul Clement, l’un des avocats plaidant en faveur de l’annulation de la décision. Chevronce qui suggère qu’il cherche peut-être un moyen d’offrir une victoire serrée au client de Clément sans décider si Chevron lui-même devrait tomber.

En fin de compte, si vous êtes un joueur, vous devriez parier sur Chevron étant rejetée. Mais il est fort probable que Roberts et Barrett décident de ne pas procéder à l’un des plus grands transferts de pouvoir vers une branche non élue du gouvernement de l’histoire américaine.

Pourquoi est-ce Chevron un gros problème?

Le Congrès adopte régulièrement des lois qui délèguent le pouvoir politique à une agence fédérale.

Le Clean Air Act, par exemple, impose à certaines centrales électriques d’utiliser «le meilleur système de réduction des émissions» qui existe actuellement – ​​charge ensuite l’EPA de déterminer quel est le « meilleur système » à un moment donné. La loi sur les soins abordables charge le ministère de la Santé et des Services sociaux d’établir une liste de traitements médicaux préventifs et de vaccins que les assureurs maladie doivent couvrir. Le Congrès a donné à la Federal Communications Commission le pouvoir de déterminer si «concurrence efficace“existe entre le câble et d’autres fournisseurs de télévision dans une zone donnée – une détermination qui compte car la FCC a plus de pouvoir pour réglementer les tarifs dans les zones sans une telle concurrence.

Un problème qui surgit inévitablement lorsque le Congrès délègue ainsi le pouvoir de décision politique est qu’il n’est parfois pas clair si une loi fédérale particulière donne à une agence particulière le pouvoir de prendre une action spécifique.

Prenons par exemple la disposition relative au « meilleur système » du Clean Air Act. Supposons que deux entreprises concurrentes inventent chacune un dispositif qui, selon elles, constitue la meilleure technologie disponible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre émises par les centrales électriques. Les deux sociétés disposent d’une armée de lobbyistes, d’ingénieurs et de scientifiques, qui soutiennent tous que l’invention de leur employeur est le « meilleur système de réduction des émissions » et que le gouvernement fédéral devrait exiger que les centrales électriques installent leur technologie. Chaque appareil est également incompatible avec l’appareil rival, de sorte que le gouvernement peut exiger que les centrales électriques utilisent l’un ou l’autre appareil, mais pas les deux.

Chevron a reconnu que, dans un cas comme celui-ci, où il n’est pas clair si la loi oblige les centrales électriques à installer un dispositif ou un autre, quelqu’un doit avoir le dernier mot sur quel dispositif compte comme le « meilleur système » pour réduire les émissions. Et Chevron a jugé que le dernier mot devrait généralement revenir à une agence fédérale (dans ce cas, l’EPA), et non aux tribunaux.

Comme l’a expliqué un tribunal unanime dans Chevron, il y a deux raisons pour lesquelles il est préférable de laisser ce genre de décisions politiques à une agence plutôt qu’à un groupe d’avocats en robe noire. La première est que « les juges ne sont pas des experts » dans le genre de questions politiques difficiles qui sont soumises aux agences fédérales. Les agences, en revanche, sont composées de scientifiques, d’économistes, de médecins et d’autres experts qui sont plus capables d’évaluer des questions politiques difficiles qu’une poignée de personnes diplômées en droit.

L’autre justification sous-jacente Chevron c’est que les agences fédérales intrinsèquement plus démocratique que les tribunaux fédéraux. « Bien que les agences ne soient pas directement responsables devant la population », a déclaré la Cour dans Chevron, les dirigeants des agences sont nommés par des politiques et répondent devant un président qui est responsable devant les électeurs. Et donc « il est tout à fait approprié que cette branche politique du gouvernement fasse de tels choix politiques ».

Annulation Chevron, en outre, cela transférerait un pouvoir tout simplement stupéfiant aux juges eux-mêmes. Bien qu’il existe de nombreuses lois fédérales déléguant de nombreuses décisions politiques à des agences, ce pouvoir est réparti entre 15 départements différents du Cabinet et un éventail d’autres agences indépendantes. Ainsi, aucune agence ou dirigeant d’agence n’a d’autorité sur des questions qui ne relèvent pas de son domaine d’expertise.

Pendant ce temps, même si le président a autorité sur toutes les agences fédérales, les présidents doivent se présenter aux élections tous les quatre ans et ne peuvent exercer que deux mandats. La capacité du président à prendre des décisions politiques transversales dans de nombreuses agences est donc temporaire.

Dans un monde sans Chevron, en revanche, la Cour suprême aura le dernier mot sur toutes les questions politiques qui étaient auparavant posées par les agences. Et contrairement au président, aucun juge n’est élu. Et tous servent à vie.

En d’autres termes, les juges pourraient effectivement se nommer eux-mêmes rois et reines. Loper Lumineux et Sans relâche cas. La question fondamentale soulevée dans les deux cas est de savoir si neuf avocats non élus, tous titulaires d’un mandat à vie, devraient être chargés de pratiquement toutes les décisions politiques prises par le pouvoir exécutif du gouvernement.

Alors, pourquoi annuler Chevron?

Le juge Kavanaugh, en particulier, semblait si désireux de s’octroyer ce pouvoir qu’il aurait aussi bien pu passer la discussion à acheter des couronnes d’or et à dresser une liste d’invitations pour son couronnement.

Une grande partie du flanc droit de la Cour, quant à elle, était obsédée par un argument soulevé par Kavanaugh pour justifier ce transfert de pouvoir. Essentiellement, Kavanaugh a fait valoir que les tribunaux interprètent constamment des lois peu claires ou ambiguës. Alors pourquoi devraient-ils traiter une telle loi différemment simplement parce qu’une agence fédérale n’est pas d’accord avec leur interprétation ?

Supposons, par exemple, qu’au lieu de déléguer le pouvoir politique à l’EPA, le Clean Air Act dise simplement que « chaque centrale électrique doit utiliser le meilleur système de réduction des émissions ». En l’absence d’une telle délégation, les tribunaux seraient sans aucun doute appelés à interpréter cette disposition législative ambiguë.

Dans une certaine mesure, Kavanaugh a raison de dire que les juges interprètent constamment des lois ambiguës. Et il n’y a aucune raison d’en douter, si Chevron étaient rejetées, la plupart des juges feraient de leur mieux pour déterminer quel est le « meilleur système » pour réduire les émissions une fois qu’ils seraient appelés à trancher cette question.

Mais il s’agit de neuf avocats qui ne sont pas spécialisés en chimie, biologie, ingénierie ou physique. Si on leur demande de déterminer lequel des deux appareils réduit le mieux les émissions, ils pourraient très probablement se tromper.

De plus, comme l’a souligné le juge Jackson, il existe souvent « plusieurs significations raisonnables » pour une loi particulière, et choisir parmi des interprétations tout aussi plausibles d’une loi nécessite souvent des jugements de valeur que les juges ne sont pas aptes à porter.

Supposons, par exemple, que l’EPA détermine que l’un des deux appareils concurrents fera un meilleur travail de réduction des émissions de CO2, tandis que l’autre fera un meilleur travail de réduction de la pollution par le dioxyde de soufre. Ces deux polluants sont nocifs, mais les outils d’interprétation des lois utilisés par les juges ne permettent pas de savoir s’il est plus important de limiter la pollution provenant d’un produit chimique ou d’un autre. Cela nécessite le genre de jugement de valeur qui est le mieux porté par les experts – et par les responsables politiques qui peuvent perdre leur emploi s’ils prennent de mauvaises décisions.

Parmi les six républicains nommés par la Cour, Barrett semblait le plus susceptible de rompre avec la tentative de Kavanaugh de se couronner roi de toutes les agences fédérales. Comme Jackson, elle a reconnu qu’il est souvent difficile de tracer une frontière entre « la loi et la politique ». Et elle a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant au fait que les tribunaux seraient submergés si les milliers de décisions antérieures dans lesquelles un juge s’en remettait à l’interprétation d’une loi par un organisme fédéral devaient être réexaminées.

Roberts, quant à lui, a évoqué un moyen possible de faire disparaître ces deux affaires.

Chevronil faut le souligner, ne nécessite que…