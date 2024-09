Les juges de la Cour suprême ont un emploi à vie. Mais certains ont quitté la Cour pour laisser leur empreinte durable

WASHINGTON — À l’été 1941, James F. Byrnes devient juge à la Cour suprême. Un peu plus d’un an plus tard, il en a assez et quitte la Cour pour jouer un rôle clé dans la planification de l’économie de guerre du pays.

Les Américains se sont habitués ces dernières décennies à des juges qui ne prennent leur retraite qu’après des décennies de présence sur le banc, ou qui, comme les juges Ruth Bader Ginsburg et Antonin Scaliadécédé alors qu’il était juge. Ginsburg et Scalia font partie de près de la moitié des 116 hommes et femmes qui ont été juges et qui sont décédés alors qu’ils étaient encore en exercice ou quelques mois après leur retraite.

Un projet de loi en attente au Congrès mettrait fin au mandat à vie de la Cour suprême, bien qu’il y ait peu de chances que la limitation des mandats devienne loi dans un avenir proche, même avec le soutien de la vice-présidente Kamala Harris, ainsi que de nombreux autres membres de son parti et d’un majorité des Américains. Mais ceux qui, comme Byrnes, ne considéraient pas la Cour comme le sommet de leur carrière et qui l’ont quittée pour d’autres activités qui définiraient leur héritage suggèrent ce que les juges pourraient faire s’ils ne pouvaient pas passer le reste de leur vie à la plus haute cour du pays.

Byrnes, nommé à la Cour par le président Franklin Roosevelt, a ensuite siégé à un petit comité secret de fonctionnaires du gouvernement qui ont recommandé l’utilisation de la bombe atomique contre le Japon et a servi comme secrétaire d’État avant de mettre fin à sa longue carrière publique en tant que gouverneur de Caroline du Sud, où il est devenu un critique ségrégationniste de la décision de la Cour Brown v. Board of Education qui a mis fin à la ségrégation officielle dans les écoles publiques.

Comme de nombreux juges jusqu’à récemment, Byrnes est arrivé à la Cour suprême en provenance du monde politique. Il a été sénateur et membre du Congrès.

« Autrefois, beaucoup de juges étaient d’anciens élus qui avaient toujours eu envie de revenir à la Cour suprême. Et bien sûr, cela n’existe plus », a déclaré Stuart Banner, historien du droit et professeur de droit à l’UCLA. Son nouveau livre, « The Most Powerful Court in the World: A History of the Supreme Court of the United States », sera publié en novembre.

Sandra Day O’Connor a été la dernière juge à occuper un poste électif, en tant que sénatrice d’État en Arizona. Dans la Cour actuelle, tous les juges, à l’exception d’Elena Kagan, ont été juges d’appel fédéraux. Kagan était la principale avocate de la Cour suprême de l’administration Obama avant de prendre ses fonctions.

L’une des principales raisons de la préférence accordée aux juges d’appel est l’enjeu accru que représentent les nominations à vie à la Cour suprême. Les documents sur lesquels sont rédigés les avis des tribunaux inférieurs sont considérés comme un indicateur fiable de la manière dont une personne voterait à la Cour suprême.

Mais la frontière entre la politique et la justice n’a pas toujours été aussi nette. Le juge en chef Earl Warren avait été gouverneur de Californie avant de venir à Washington. Le premier juge en chef, John Jay, a démissionné pour devenir gouverneur de New York.

On peut se demander si la limitation des mandats augurerait d’un retour de juges dotés d’une plus grande expérience de la vie publique.

Mais les juges nommés à vie risquent de perdre « la compréhension des courants publics généraux du pays », a déclaré Cliff Sloan, qui a travaillé sur les nominations à la Cour suprême dans l’administration Clinton et a aidé à examiner les candidats potentiels pour le président Barack Obama.

« La limitation des mandats garantirait un certain degré de rotation mesurée au sein de la Cour, ce qui serait utile pour apporter des perspectives différentes à la Cour », a déclaré Sloan, qui a écrit sur la Cour dans son livre de 2023, « The Court at War: FDR, His Justices, and the World They Made ».

Parmi les neuf hommes qui étaient juges lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale figuraient d’anciens membres du Congrès, l’ancien président de la Securities and Exchange Commission et un ancien procureur général.

Après l’attaque de Pearl Harbor par les Japonais, Byrnes et d’autres juges ont eu l’impression de rester sur la touche alors qu’ils auraient préféré être dans le jeu.

Deux jours après Pearl Harbor, le tribunal a entendu les arguments dans une affaire impliquant des navires construits 25 ans plus tôt, pendant la Première Guerre mondiale, écrit Banner dans son livre. L’affaire « semblait de peu d’importance au vu des bulletins d’information qui continuaient à pleuvoir en provenance de Pearl Harbor », a déclaré Banner en citant Byrnes.

Et Byrnes n’était pas le seul, a déclaré Sloan. Au moins cinq juges « ont clairement fait savoir à FDR qu’ils seraient ravis de quitter la Cour et d’assumer des responsabilités liées à la guerre », a-t-il déclaré.

L’un de ces juges était William O. Douglas, ancien président de la SEC. Douglas a siégé plus longtemps que tout autre juge, plus de 36 ans. Mais il aurait pu quitter la Cour après seulement cinq ans.

En 1944, Douglas a failli devenir le colistier de Roosevelt à la vice-présidence. Mais c’est Harry Truman qui a été choisi, et qui est devenu président l’année suivante, à la mort de Roosevelt.

Douglas est resté sur le terrain même si la possibilité de sa candidature était ouvertement évoquée. Il n’aurait eu qu’à se reporter quelques décennies en arrière pour avoir des indications.

Charles Evans Hughes, ancien gouverneur de New York, a quitté la Cour en 1916 seulement après avoir remporté la nomination républicaine à la présidence.

Le soir des élections de novembre, il se serait couché en pensant avoir gagné la présidence. Mais il a échoué de moins de 4 000 voix en Californie, et le président Woodrow Wilson a été réélu.

Hughes n’en avait pas fini avec le service public. Il devint finalement secrétaire d’État et, en 1930, il retourna à la Cour suprême en tant que juge en chef. Il fut le premier juge en chef à présider la Cour lorsque son nouveau bâtiment ouvrit en 1935.