Les juges de Hong Kong proposent un nouveau report du procès de l’éditeur militant Jimmy Lai

HONG KONG (AP) – Les juges de Hong Kong ont proposé vendredi un nouveau report jusqu’en décembre du procès d’un éminent éditeur militant qui a été arrêté en août 2020 en vertu d’une vaste loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Jimmy Lai, le fondateur de 75 ans du journal pro-démocratie aujourd’hui disparu Apple Daily, risque la prison à vie s’il est reconnu coupable en vertu de la loi. Il a déjà été condamné à cinq ans et neuf mois dans une affaire distincte.

Son procès, initialement prévu pour débuter en décembre dernier, avait déjà été reporté par les juges jusqu’en septembre alors que le gouvernement de Hong Kong faisait appel à Pékin pour bloquer sa tentative d’engager un avocat de la défense britannique.

Son arrestation en vertu de la loi sur la sécurité faisait partie de la répression sans précédent de Pékin contre le camp pro-démocratie de la ville. Plus de 260 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi, dont de nombreux dirigeants pro-démocratie de premier plan.

Lors d’une audience vendredi, la juge Esther Toh a suggéré que le 18 décembre serait un meilleur moment pour commencer le procès car les avocats et l’un de ses collègues s’occupaient d’une autre affaire. Elle a dit que le report leur permettrait de terminer leur travail dans ce cas en premier.

L’accusation n’a émis aucune objection. L’avocat de Lai, Steven Kwan, a déclaré qu’il devrait discuter du calendrier proposé avec un membre clé de son équipe.

Lai est accusé d’avoir conspiré avec d’autres pour demander des sanctions internationales ou de se livrer à des activités hostiles contre Hong Kong ou la Chine. Il fait également face à une accusation de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale, et à une accusation distincte de sédition en vertu d’une loi de l’époque coloniale qui est également de plus en plus utilisée pour maîtriser l’opposition.

Pékin n’a pas directement statué sur la question de savoir si les avocats étrangers qui ne pratiquent pas normalement à Hong Kong peuvent traiter les affaires de sécurité nationale. Il a déclaré que le pouvoir de décision appartient au chef de la ville et au comité de sauvegarde de la sécurité nationale.

Le comité a conclu plus tard que permettre au choix de Lai, Timothy Owen, de le représenter poserait probablement des risques pour la sécurité nationale et a conseillé au directeur de l’immigration de refuser toute demande de visa de travail d’Owen impliquant de représenter Lai dans l’affaire.

Kanis Leung, Associated Press