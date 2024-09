Les juges de Caroline du Sud refusent d’empêcher la première exécution de l’État depuis 13 ans

COLUMBIA, Caroline du Sud — La Cour suprême de Caroline du Sud a refusé jeudi d’arrêter l’exécution de Freddie Owens qui doit mourir par injection létale la semaine prochaine, ce qui sera la première exécution de l’État depuis 13 ans.

Les juges ont rejeté à l’unanimité deux demandes d’avocats de la défense qui ont déclaré qu’un tribunal avait besoin d’entendre de nouvelles informations sur ce qu’ils ont appelé un accord secret qui a permis à un coaccusé d’éviter la peine de mort ou la prison à vie, et à un juré qui a correctement supposé qu’Owens portait une ceinture paralysante lors de son procès en 1999.

Ces preuves, ainsi qu’un argument selon lequel la peine de mort d’Owens était trop sévère parce qu’un jury n’a jamais déterminé de manière concluante qu’il avait appuyé sur la gâchette du coup de feu qui a tué un employé d’un dépanneur, n’ont pas atteint les « circonstances exceptionnelles » nécessaires pour permettre à Owens de faire un autre appel, ont écrit les juges dans leur ordonnance.

La barre est généralement haute pour accorder un nouveau procès aux condamnés à mort qui ont épuisé tous leurs recours. Les avocats d’Owens ont déclaré que leurs anciens avocats avaient examiné son dossier avec attention, mais que cette question n’était apparue lors des entretiens qu’à l’approche de la date de sa mort.

La décision maintient le cap exécution planifiée d’Owens le 20 septembre à l’établissement correctionnel de Broad River à Columbia.

Caroline du Sud dernière exécution c’était en mai 2011. L’État n’avait pas l’intention de mettre en pause les exécutions, mais son stock de médicaments injectables létaux a expiré et les entreprises ont refusé d’en vendre davantage à l’État si la transaction était rendue publique.

Il a fallu une décennie de querelles au sein de l’Assemblée législative — d’abord en ajoutant le peloton d’exécution comme méthode, puis en adoptant une loi sur le bouclier — pour que la peine capitale soit rétablie.

Owens, 46 ans, a été condamné à mort pour avoir tué Irene Graves, une employée d’un dépanneur à Greenville en 1997. Le coaccusé Steven Golden a témoigné qu’Owens avait tiré sur Graves à la tête parce qu’elle ne pouvait pas ouvrir le coffre-fort.

Il y avait une vidéo de surveillance dans le magasin, mais elle ne montrait pas clairement la fusillade. Les procureurs n’ont jamais trouvé l’arme utilisée et n’ont présenté aucune preuve scientifique reliant Owens au meurtre lors de son procès, bien qu’après l’annulation de la condamnation à mort d’Owens, les procureurs aient montré que l’homme qui avait tué le vendeur portait un masque de ski tandis que l’autre homme à l’intérieur pour le vol portait un masque en bas. Ils ont également lié le masque de ski à Owens.

Golden a été condamné à 28 ans de prison après avoir plaidé coupable d’une accusation moindre d’homicide volontaire, selon les dossiers judiciaires.

Golden a témoigné au procès d’Owens qu’il n’y avait pas eu d’accord pour réduire sa peine. Dans une déclaration sous serment signée le 22 août, Golden a déclaré avoir conclu un accord parallèle avec les procureurs, et les avocats d’Owens ont déclaré que cela aurait pu faire changer d’avis les jurés qui ont cru son témoignage.

La Cour suprême de l’État a déclaré dans son ordre ce n’était pas assez convaincant pour arrêter l’exécution d’Owens, et même s’ils croyaient aux preuves qu’Owens était le meurtrier de la greffière, même s’il ne l’avait pas tuée, cela n’était pas suffisant pour arrêter sa mort.

« Il a été l’un des principaux participants au meurtre et au vol à main armée, et a fait preuve d’un mépris téméraire pour la vie humaine en s’engageant sciemment dans une activité criminelle comportant un risque grave de mort », ont écrit les juges.

Owens a encore au moins une chance d’empêcher sa mort. Le gouverneur Henry McMaster est le seul à avoir le pouvoir de réduire sa peine à la prison à vie.

Le gouverneur a déclaré qu’il suivrait une tradition de longue date et n’annoncerait sa décision qu’une fois que les responsables de la prison auront donné leur avis depuis la chambre de la mort, quelques minutes avant l’exécution. McMaster a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas encore décidé quoi faire dans le cas d’Owens, mais qu’en tant qu’ancien procureur, il respectait les verdicts du jury et les décisions des tribunaux.

« Lorsque la règle de droit est respectée, il n’y a qu’une seule réponse », a déclaré McMaster.

Plus tôt jeudi, des opposants à la peine de mort se sont rassemblés devant le bureau de McMaster pour l’exhorter à devenir le premier gouverneur de Caroline du Sud depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis en 1976 à accorder la clémence.

« Il y a toujours de l’espoir », a déclaré la révérende Hillary Taylor, directrice exécutive de South Carolinians for Alternatives to the Death Penalty. « Personne n’est au-delà de la rédemption. Vous êtes plus que la pire chose que vous ayez faite. »

Taylor et d’autres ont souligné qu’Owens est noir dans un État où un nombre disproportionné de détenus exécutés étaient noirs et qu’il avait 19 ans lorsqu’il a tué le greffier.

« Personne ne devrait ôter la vie à quelqu’un. Pas même l’État de Caroline du Sud. Seul Dieu peut le faire », a déclaré le révérend David Kennedy, de la section du comté de Laurens de la NAACP.