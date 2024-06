Les juges de « America’s Got Talent », époustouflés par la voix du concierge du collège, remportent instantanément le Golden Buzzer

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

« America’s Got Talent » a lancé sa 19e saison en beauté.

Mardi, lors du premier épisode du concours de talents NBC, un concierge et chanteur de 55 ans, Richard Goodall, originaire de l’Indiana. est monté sur scène pour chanter « Don’t Stop Believin’ » de Journey – et cette performance lui a valu le Golden Buzzer du programme.

S’adressant à Terry Crews avant son audition, Goodall a expliqué comment il s’est lancé dans sa carrière de 23 ans et comment il a atterri au stade de l’audition « AGT ».

« Je viens de le dire », a-t-il déclaré. « Finalement, je me suis dit, je devais me trouver un travail, alors je [became] je suis concierge à l’école intermédiaire Chauncey Rose, qui se trouve à seulement trois pâtés de maisons de chez moi. »

« Les enfants m’entendaient chanter et ils me disaient que j’ai du talent », a-t-il expliqué. « C’est pour ça que je suis ici. C’est pour ça que j’ai pris l’avion. »

Après être monté sur scène et avoir été présenté aux juges et à la foule, Goodall, visiblement nerveux, a déclaré au jury que sa performance « avait mis du temps à venir ».

« Secouez ces nerfs », a déclaré le juge Simon Cowell. « Nous sommes là, nous vous soutenons. »

Goodall a immédiatement attiré l’attention du public avec son interprétation de la chanson Journey.

« Richard, tu es mon héros », a déclaré Cowell après sa performance.

Le juge Howie Mandel a déclaré: « Vous, et peut-être parce que vous faites cela depuis 23 ans, mais vous venez de nettoyer. »

« J’imagine que tous les enfants qui ont déjà été dans une école avec vous crient », a poursuivi Mandel. « Je pense juste que tu es incroyable. »

« Richard, Richard, Richard, vous m’avez renversé », a déclaré la juge Heidi Klum. « Je veux dire, nous avons tous passé de très bons moments avec toi sur cette scène. Je ressens vraiment, vraiment quelque chose quand je te vois là-haut et que je t’entends là-haut, et maintenant c’est ce que je vais faire pour toi parce que Je t’aime. »

Klum a appuyé sur le très convoité Golden Buzzer, qui envoie un candidat directement aux spectacles en direct, et la salle s’est illuminée tandis que Goodall versait des larmes de joie.

« C’était incroyable », a déclaré Klum, qui a couru jusqu’à la scène pour serrer Goodall dans ses bras. « J’ai hâte de voir ce que tu vas chanter ensuite. »

La page YouTube « AGT » a été inondée de commentaires et d’éloges pour Goodall.

« Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je me sens chanceux de pouvoir dire que je fais partie de ces enfants qui lui ont toujours dit à quel point sa voix était incroyable », a écrit un utilisateur. « Ce que je préfère en marchant dans les couloirs d’une école primaire, c’est d’entendre ce phénomène. »

« C’est l’un des buzzers dorés les plus mérités que j’ai jamais vu », a écrit un autre. « Un concierge de 50 ans qui semble timide et nerveux avec une belle voix. C’est l’espoir dont l’Amérique a besoin. »