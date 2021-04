Lumières, caméra, « American Idol »!

Le concours de chant est revenu dimanche, avec les 12 meilleurs candidats, parés de glamour sur le tapis rouge, interprétant des chansons nominées aux Oscars en l’honneur des Oscars de la semaine prochaine.

Les fans ont voté lors de cet épisode émouvant de deux heures, qui a été diffusé en direct d’un océan à l’autre. À la fin du spectacle, l’animateur Ryan Seacrest a révélé quels neuf chanteurs avaient été élus au tour suivant. Demain, d’anciens candidats « Idol » chanteront pour avoir la chance d’être élus dans la compétition de cette saison, complétant le top 10.

L’épisode a également vu le retour du juge Luke Bryan, qui n’a pas participé à l’épisode de lundi dernier après avoir été testé positif au COVID-19. Il a été temporairement remplacé par la juge OG « Idol » Paula Abdul, qui a donné son avis aux côtés des juges principaux Katy Perry et Lionel Richie.

Voici tout ce qui s’est passé.

Grace Kinstler

Grace Kinstler, 20 ans, a lancé le spectacle avec une performance gonflable de « Happy » de Pharrell Williams du film « Despicable Me 2. » Bien que l’étudiante ait fait l’éloge de sa voix et de sa confiance, les juges l’ont encouragée à choisir des chansons qui représentent qui elle veut être en tant qu’artiste.

« Tu peux tout chanter, mais qu’est-ce que tu vas dire? » a demandé Perry, qui, dans un épisode précédent, a dit à Kinstler que son point fort réside dans les chansons classiques.

Bryan a déclaré que Kinstler avait déjà «toute cette confiance» et «toute cette capacité vocale». Maintenant, il lui a dit de « verrouiller qui vous êtes en tant qu’artiste ».

Ava août

La lycéenne de 15 ans, dont l’élégance et la vieille âme ont une fois mérité une comparaison avec Judy Garland, a mis son son classique à profit sur « City of Stars » du film « La La Land ».

Bryan a félicité la capacité d’August à exsuder «des moments mûrs sur scène et ces moments élégants qui vous dépeignent bien au-delà de votre âge».

Perry a accepté, mais a ajouté qu’elle voulait également voir August embrasser sa jeunesse dans ses performances.

« Je voulais juste que vous bougiez et que vous retiriez le micro et que vous deveniez simplement éthéré et fluide », a déclaré le juge.

Caleb Kennedy

Basculant un chapeau de cowboy, Caleb Kennedy, 16 ans, a interprété « On the Road Again » de Willie Nelson du film « Honeysuckle Rose », en s’accompagnant à la guitare.

Richie a prédit de grandes choses pour le lycéen chanteur country. « Si vous continuez comme ça, vous serez sur la route pendant très longtemps », a-t-il dit.

Perry a félicité le «courage authentique» de Kennedy, et Bryan a déclaré que Kennedy avait donné sa meilleure performance à ce jour.

« Vous venez de poser cette chose de A à Z, et cela a été fait parfaitement », a ajouté Bryan. « Bon travail. »

Hunter Metts

Hunter Metts, 22 ans, a donné une interprétation onirique de « Falling Slowly » (interprété à l’origine par Glen Hansard et Markéta Irglová) du film « Once ». Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu, le développeur du logiciel semblant tâtonner les derniers mots de la chanson.

Metts était visiblement bouleversé après l’accident, s’éloignant du micro et tournant le dos au public. Alors que le concurrent fondait en larmes, les juges ont apporté leur soutien, Perry lui disant que «la perfection est une illusion».

« Hunter, c’était la meilleure performance que vous ayez jamais donnée », a-t-elle déclaré. « Cela montre que vous êtes un humain et vulnérable, et tout le monde y est lié, et c’est incroyable. C’est de l’émotion. C’est ce qu’est la musique. »

Elle a ajouté: « Vous étiez tellement connecté que vous avez oublié où vous étiez, et c’est parfait. »

Richie a raconté l’histoire d’une époque où il avait oublié les paroles lors d’une performance live de sa chanson classique « Hello ».

« Je pensais que c’était la pire nuit de ma vie. La foule a adoré », a-t-il déclaré. « Si vous ne l’aviez pas fait, cela s’appelait une course parfaite. Maintenant que vous avez fait cela, c’était absolument une course parfaite. »

Les juges ont évoqué le moment émotionnel qui a suivi le spectacle, Perry ayant déclaré lors d’une séance de questions-réponses virtuelle que les médias sociaux peuvent amener les candidats à douter d’eux-mêmes.

« Ils ont lu ces commentaires dang, et ce ne sont pas leurs affaires, et je pense que cela leur vient à l’esprit », a-t-elle déclaré. « Cette pression monte, et c’est une vraie chose émotionnelle pour eux en ce moment. »

Richie a ajouté que la vulnérabilité de Metts était «la plus grande partie de la série».

« Permettez-moi de vous dire ce qu’est une performance » parfaite « . C’est lorsque vous amenez la foule à prêter attention à ce que vous venez de faire, peu importe ce que vous faites », a déclaré Richie. « Il a oublié les paroles et a montré une certaine émotion. S’il n’a jamais chanté une autre note et a juste commencé à pleurer pour le reste de la chanson, ça gagne quand même. Ça marche. »

Madison Watkins

Madison Watkins, 25 ans, qui a été sauvée par les juges la semaine dernière après n’avoir pas obtenu suffisamment de votes, était prête à prouver qu’elle appartenait à la compétition avec « Run to You » de Whitney Houston du film de 1987 « The Bodyguard ».

« Une façon de donner à l’Amérique quelque chose à penser cette semaine », a déclaré Bryan.

Perry a déclaré que le modèle de cheveux a donné une « performance de niveau A. »

Chayce Beckham

L’opérateur de machine lourde Chayce Beckham, 24 ans, a donné une performance robuste de « (Tout ce que je fais) Je le fais pour vous » de Bryan Adams.

«La seconde moitié de cette chanson, tu t’es trouvée», a déclaré Richie. «Peu importe ce qui se passe, donnez-nous à vous tous à partir de maintenant. Vous avez le pouvoir. Vous avez la voix. Faites en sorte que cela se produise.

Beane

Beane, qui, comme Watkins, a également été sauvé par les juges la semaine dernière après avoir échoué dans le vote américain, a chanté « (I’ve had) The Time of My Life » de Bill Medley et Jennifer Warnes de « Dirty Dancing ».

Perry a félicité le chanteur de mariage de 23 ans pour ses mouvements de danse ainsi que sa voix.

« Je pense que vous êtes prêt pour la scène et pour partir en tournée », a-t-elle déclaré. « J’espère que l’Amérique le pense aussi. »

Alyssa Wray

L’étudiante Alyssa Wray, qui a déclaré qu’elle espérait gagner un Oscar un jour en plus de « Idol », a mis sa ceinture de théâtre à utiliser sur « This is Me » du film de 2017 « The Greatest Showman », méritant une ovation debout des trois. juges.

Richie a félicité la jeune femme de 19 ans d’avoir attendu la fin de la chanson pour montrer sa voix puissante et sa gamme.

«Vous êtes une force subtile», dit-il. «Le fait que tu l’aies tenu, et que tu étais subtile dans tes mouvements, quand tu as finalement accouché, nous avons tous applaudi.

Deshawn Goncalves

L’étudiant Deshawn Goncalves, 20 ans, a montré un côté plus classique de sa voix avec « The Way We Were » de Barbra Streisand.

Bryan a qualifié sa performance de «absolument magnifique».

«J’avais l’impression d’être dans une capsule temporelle», a-t-il poursuivi. « Vous avez fait exactement ce que vous devez faire à mon avis pour que l’Amérique vous soutienne. »

Casey Bishop

Casey Bishop, lycéen, a épaté les juges ces dernières semaines en écoutant des chansons rock classiques. Mais la lycéenne a décidé de montrer une autre facette d’elle-même dimanche, en chantant « Somewhere Over the Rainbow » de Judy Garland dans « The Wizard of Oz ».

Perry a dit à la jeune fille de 16 ans qu’elle avait prouvé qu’elle «pouvait tout faire».

« Tout est à l’intérieur de vous, et c’est tellement beau », a-t-elle ajouté. « Je pense qu’elle est peut-être la favorite. »

Richie a également félicité l’adolescente pour sa gamme. « Rock to ‘Somewhere Over the Rainbow’, » dit-il. « C’est tout simplement incroyable. »

Cassandra Coleman

Cassandra Coleman a toujours impressionné par sa voix envoûtante et éthérée. Mais la directrice du café, âgée de 24 ans, a révélé dans son segment d’introduction qu’elle avait reçu des commentaires sévères sur son chant en ligne.

Malgré ce que les trolls d’Internet peuvent dire, Coleman a donné une puissante performance de Sam Smith « Writing’s on the Wall » du film de James Bond « Spectre », mettant les trois juges sur pied.

Richie lui a dit « c’est incroyable ce que tu fais », tandis que Bryan a dit que Coleman a livré « certaines des choses les plus incroyables que j’ai jamais entendues dans cette émission ».

Perry a encouragé Coleman à ne pas transpirer les ennemis. «N’oubliez jamais que vous n’êtes pas ce que le monde pense de vous», a-t-elle dit. « Vous êtes ce que vous pensez de vous.

Willie Spence

Le gardien Willie Spence, 21 ans, a clôturé le spectacle avec « Stand Up » de Cynthia Erivo du film « Harriet ».

Richie a qualifié la puissante représentation d ‘«expérience religieuse».

« Vous m’avez appris à ne plus jamais utiliser le mot » favori « tant que le spectacle n’est pas terminé », a ajouté Bryan.

Qui est rentré à la maison?

En fin de compte, Watkins, Beane et August n’ont pas obtenu suffisamment de votes pour passer à autre chose, après que Metts ait remporté la dernière place.

« Ava a été surprenante pour moi », a déclaré Perry à USA TODAY lors d’une séance de questions-réponses virtuelle après le spectacle, ajoutant qu’elle souhaitait que Beane joue de la guitare plus longtemps dans sa performance et que Watkins « ressemble à une star ».

« Mais je pense juste que vous n’avez pas besoin d’être dans le top 10 pour faire quelque chose de ce moment », a-t-elle poursuivi. « Ceci est une rampe de lancement. »

« Idol » continue lundi (8 HNE).