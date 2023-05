Les juges BGT Amanda Holden et Simon Cowell sont tout sourire lors d’une réunion de famille commune avant la semaine des demi-finales

AMANDA Holden et Simon Cowell ont profité au maximum du temps chaud du week-end férié et sont allés déjeuner ensemble avant la semaine des demi-finales.

Les juges de Britain’s Got Talent ont été rejoints par leurs partenaires et leurs enfants, dont Eric, le fils rarement vu de Simon et Lauren.

Amanda a donné à ses abonnés Instagram un aperçu de son week-end férié et a partagé une photo de groupe de la sortie samedi.

Dans le cliché, Simon peut être vu debout derrière son fils de neuf ans, tandis qu’Amanda est posée dans une robe de satin jaune aux côtés de ses deux filles Lexi et Hollie.

« La famille @bgt (nous avons raté @aleshaofficial @brunotonioliofficial) j’espère que vous regardez ce soir c’est un épisode incroyable ! La fin est un autre moment de l’histoire de la télévision », a-t-elle légendé la photo.

Simon a accueilli son fils Eric en 2014 avec sa fiancée Lauren.

Parlant de la paternité, le magnat a déclaré au Mirror : « Être papa est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J’aime chaque seconde que je passe avec lui.

« Et puis je pense aux prochaines étapes. Il va être un adolescent et ces années à venir. J’ai vécu une expérience incroyable tout au long de ces années.

« Et je pensais probablement à cause de cela, j’aimerais le refaire.

« J’ai 64 ans cette année et Eric en a neuf cette année.

« Et quand je joue au football avec lui, c’est comme, mon Dieu, je dois être en forme juste pour jouer avec lui. Je veux dire de manière positive, mais son énergie est hors du tableau.

« Cela arrivera-t-il ? Je ne sais pas mais est-ce que j’aimerais un autre enfant ? Ouais. »

