Les juges applaudis lors du dîner d’anniversaire du groupe conservateur

WASHINGTON (AP) – Quatre des cinq juges de la Cour suprême qui ont annulé le droit constitutionnel à l’avortement se sont présentés au dîner en cravate noire de la Federalist Society conservatrice marquant son 40e anniversaire.

Le juge Samuel Alito a reçu une longue et bruyante ovation jeudi soir d’une foule de 2 000 personnes, la plupart en smoking et en robe, lorsqu’un autre orateur a salué son opinion en juin qui a renversé Roe v. Wade, longtemps une cible des conservateurs judiciaires.

À un moment où les sondages d’opinion montrent que les Américains pensent que le tribunal devient plus politique et lui donnent des cotes d’approbation lamentables, les juges se sont rendus pour célébrer le groupe qui a aidé le président de l’époque Donald Trump et les républicains du Sénat à déplacer le système judiciaire américain, y compris la Cour suprême. , À droite.

La Federalist Society n’a aucune affiliation partisane et ne prend aucune position dans les campagnes électorales, mais elle est étroitement alignée sur les priorités républicaines, y compris la volonté de renverser Roe.

La juge Amy Coney Barrett et Alito ont fait de brèves remarques qui ont bien évité le travail du tribunal, bien qu’Alito ait félicité la Federalist Society pour son succès dans les années Trump et espérait que cela continuerait. “Garçon, est-ce que ton travail est nécessaire aujourd’hui”, a-t-il dit.

La seule allusion de Barrett à l’affaire de l’avortement est venue lorsqu’elle a répondu au rugissement d’approbation de la foule lorsqu’elle a été présentée. “C’est vraiment agréable d’avoir beaucoup de bruit qui ne soit pas fait par des manifestants devant chez moi”, a-t-elle déclaré.

Au milieu d’une sécurité renforcée, les juges Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh étaient également présents dans le hall principal de la gare Union de Washington, où la silhouette de James Madison, le logo du groupe, était projetée sur les murs.

Norm Eisen, un expert en éthique qui a servi dans l’administration Obama et a ensuite aidé à rédiger les articles de destitution contre Trump pour sa première destitution en 2019, a déclaré que les juges avaient fait preuve d’un mépris effronté pour les apparences éthiques, car la mission de l’organisation est de faire avancer la loi dans un direction conservatrice.

“Bien qu’il n’y ait aucun obstacle juridique à leur présence au dîner de la Federalist Society, les apparences sont affreuses”, a écrit Eisen dans un e-mail.

Mais Stephen Gillers, expert en éthique judiciaire à la faculté de droit de l’Université de New York, a déclaré que ni l’éthique ni l’optique de la présence des juges ne le troublaient.

« Ce n’est pas une organisation politique. Il ne comparaît pas devant la Cour. Elle peut légitimement affirmer un engagement sérieux pour le développement intellectuel du droit. Le fait qu’il soit associé à des points de vue particuliers n’y change rien. Je dirais la même chose de l’American Constitution Society », a écrit Gillers dans un e-mail, faisant référence à un groupe juridique libéral.

Les juges conservateurs ont une longue histoire de prise de parole lors de la réunion annuelle de l’organisation à Washington. Le juge Antonin Scalia, décédé en 2016, s’est exprimé à plusieurs reprises, tout comme Thomas et Alito.

Gorsuch s’est présenté au dîner alors qu’il était nouveau à la cour en 2017, embrassant Leonard Leo, le coprésident de la société qui a aidé Trump à contrôler les candidats à la magistrature. Kavanaugh a prononcé un discours en 2019.

Quinze autres juges de la cour d’appel choisis par Trump sont également au programme de la conférence de trois jours dans la capitale nationale.

La conférence a débuté jeudi par un discours du juge en chef William Pryor de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit, se moquant des critiques libéraux du groupe et louant le groupe qui, selon lui, compte désormais 65 000 membres et chapitres dans 200 facultés de droit.

“Après 40 ans, j’ai décidé qu’il était temps de regarder de plus près et d’enquêter sur ce réseau mystérieux et secret que les critiques accusent d’avoir capturé le système judiciaire fédéral, y compris la Cour suprême des États-Unis”, a déclaré Pryor.

Pryor était l’auteur de l’opinion du 11e circuit qui s’est rangée du côté du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, en décidant que les criminels doivent payer toutes les amendes, la restitution et les frais juridiques avant de pouvoir retrouver leur droit de vote.

La décision a annulé une décision qui donnait aux criminels le droit de voter indépendamment des obligations légales en suspens. Rejoindre Pryor pour former une majorité 6-4 étaient cinq personnes nommées par Trump.

Trois de ces juges, Lisa Branch, Britt Grant et Kevin Newsom, participent également à la conférence à Washington.

La Federalist Society a fait ses débuts dans les facultés de droit d’élite lorsque Ronald Reagan était à la Maison Blanche. Il a été conçu comme un moyen de contrer ce que ses membres considéraient comme une domination libérale des facultés de droit du pays.

Son influence a été prononcée sous la présidence de George W. Bush, lorsque ses dirigeants ont aidé à rallier le soutien à la confirmation par le Sénat d’Alito et du juge en chef John Roberts, désormais considéré par certains critiques comme insuffisamment conservateur. Le groupe a connu un tel succès qu’il a engendré des organisations libérales imitatrices.

Pendant la présidence de Barack Obama, le groupe a fourni un forum aux opposants aux choix et aux politiques judiciaires d’Obama. Certains de ses dirigeants ont soutenu le refus du chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, d’agir sur la nomination d’Obama à la Cour suprême de Merrick Garland après la mort de Scalia en février 2016. Cette stratégie politique a rapporté des dividendes inattendus et énormes aux conservateurs avec l’élection de Trump, ce qui a conduit à la confirmation de Gorsuch. McConnell était également présent jeudi, a déclaré Leo.

Les années de Trump à la Maison Blanche ont amené le groupe à un nouveau niveau. “Notre mouvement a grandi à pas de géant, tout comme notre impact”, a déclaré Leo jeudi soir.

En 2017, l’avocat de la Maison Blanche de l’époque, Don McGahn, a répondu aux critiques concernant l’influence de la Federalist Society dans l’administration Trump.

« Nos adversaires des candidats à la magistrature affirment fréquemment que le président a externalisé sa sélection des juges. C’est complètement faux. Je suis membre de la Federalist Society depuis l’école de droit – je le suis toujours. Donc, franchement, il semble que cela ait été externalisé », a déclaré McGahn lors de la convention du groupe.

Dans une veine plus sérieuse, il a déclaré : « Le fait est que nous partageons tous la même vision du rôle judiciaire, et nous accueillons les contributions de nombreuses sources.

___

Suivez la couverture de la Cour suprême par l’AP sur https://apnews.com/hub/us-supreme-court.

Mark Sherman, l’Associated Press