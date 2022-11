Les juges américains imposent une limite étroite à la surveillance des urnes en Arizona

PHOENIX (AP) – Un juge fédéral a accepté mardi d’imposer des limites à un groupe surveillant les urnes en plein air en Arizona, mais dans des limites étroites qui n’affecteraient pas le droit constitutionnel de ses membres de se rassembler.

Le juge du tribunal de district américain Michael Liburdi a déclaré qu’il rendrait une ordonnance d’interdiction temporaire demandée par la Ligue des femmes électrices de l’Arizona contre Clean Elections USA. Cela s’appliquera également aux Lions de la liberté et à l’équipe de préparation du comté de Yavapai, qui sont associées au groupe antigouvernemental d’extrême droite Oath Keepers.

Il sera interdit à ces groupes ou à toute personne travaillant avec eux de filmer ou de suivre quiconque à moins de 75 pieds (23 mètres) d’une urne ou de l’entrée d’un bâtiment qui en abrite une. Ils ne peuvent pas non plus parler ou crier sur des individus dans ce périmètre à moins qu’ils ne leur aient parlé en premier. Il s’agit de la distance standard maintenue autour des bureaux de vote en vertu de la loi de l’Arizona, mais elle ne s’est généralement jamais appliquée aux urnes.

L’ordonnance interdit également aux membres des groupes ou aux agents travaillant en leur nom de porter des armes à feu ou de porter des gilets pare-balles à moins de 250 pieds (76 mètres) d’une boîte de dépôt.

“Il est primordial que nous équilibrions les droits de l’accusé à s’engager dans son activité protégée par le Premier Amendement avec l’intérêt des plaignants et des électeurs votant sans harcèlement ni intimidation”, a déclaré Liburdi.

Les forces de l’ordre locales et fédérales ont été alarmées par des informations faisant état de personnes, dont certaines étaient masquées et armées, surveillant les urnes 24 heures sur 24 dans le comté de Maricopa – le comté le plus peuplé d’Arizona – et le comté rural de Yavapai à l’approche des élections de mi-mandat. Certains électeurs se sont plaints d’avoir été intimidés par les électeurs après que des personnes qui regardaient les urnes aient pris des photos et des vidéos et suivi les électeurs.

Les adjoints du shérif ont assuré la sécurité autour des deux boîtes de dépôt extérieures du comté de Maricopa après qu’une paire de personnes portant des armes à feu et portant des gilets pare-balles se soit présentée dans une boîte de la banlieue de Phoenix à Mesa. L’autre boîte de dépôt extérieure ouverte 24 heures sur 24 du comté se trouve au centre de tabulation et d’élection du comté de Maricopa au centre-ville de Phoenix, qui est maintenant entouré d’une clôture à mailles losangées.

Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, un républicain, a appelé les électeurs à signaler immédiatement toute intimidation à la police et à porter plainte auprès de son bureau. La secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, a déclaré la semaine dernière que son bureau avait reçu six cas d’intimidation potentielle d’électeurs contre le procureur général de l’État et le ministère américain de la Justice, ainsi qu’un e-mail menaçant envoyé au directeur des élections de l’État.

Le bureau du procureur américain en Arizona s’est engagé à poursuivre toute violation de la loi fédérale, mais a déclaré que la police locale était en “première ligne pour s’assurer que tous les électeurs qualifiés puissent exercer leur droit de vote sans intimidation ni autres abus électoraux”.

L’ordonnance temporaire émise par Liburdi mardi sera en vigueur pendant deux semaines et la coopération des groupes de surveillance “ne doit pas être interprétée comme un aveu qu’ils se sont livrés à l’une de ces activités”, a ajouté le juge.

D’autres stipulations incluent que les groupes publient sur leurs sites Web et leurs réseaux sociaux qu’il est faux que le dépôt de plusieurs bulletins de vote soit illégal dans tous les cas. Des exceptions sont autorisées pour les membres de la famille, les membres du même ménage et les soignants.

Alexander Kolodin, l’avocat principal des accusés, a déclaré que la League of Women Voters of Arizona n’avait finalement pas réussi à arrêter complètement la mission des contrôleurs. Pourtant, les groupes ne sont pas satisfaits des limites.

« Ils craignent de ne pas pouvoir enregistrer ce qui se passe dans les 75 pieds. Ils ont peut-être raté une occasion de dissuader une conduite illégale », a déclaré Kolodin. “La commande d’aujourd’hui peut rendre le vote par boîte aux lettres un peu moins sécurisé.”

Ce procès a été plié dans une autre affaire devant Liburdi.

Vendredi, le juge a déclaré que l’Arizona Alliance for Retired Americans n’avait pas réussi à faire valoir son argument contre Clean Elections USA. Un deuxième plaignant, Voto Latino, a été retiré de l’affaire.

“Les accusés n’ont fait aucune déclaration menaçant de commettre des actes de violence illégale à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus en particulier”, a écrit le juge.

Liburdi a conclu que “bien que cette affaire présente certainement de sérieuses questions, la Cour ne peut pas élaborer une injonction sans violer le premier amendement”. Le juge est une personne nommée par Trump et membre de la Federalist Society, une organisation juridique conservatrice.

Luke Cilano, membre du conseil d’administration de Lions of Liberty, a déclaré que l’organisation avait abandonné son initiative “Operation Drop Box” mercredi “parce qu’elle était regroupée avec des personnes qui ne respectent pas la loi et nos règles d’engagement”.

Les Lions de la Liberté ne sont pas associés à Clean Elections USA, a-t-il déclaré. Ils sont connectés à l’équipe de préparation du comté de Yavapai. Mais il dit que l’équipe n’était pas impliquée dans la surveillance des urnes.

Des groupes similaires à travers les États-Unis ont adopté un film qui a été discrédité appelé “2000 Mules” qui prétend que les gens ont été payés pour voyager parmi des boîtes de dépôt et les bourrer de bulletins de vote frauduleux lors du vote présidentiel de 2020.

Il n’y a aucune preuve de l’idée qu’un réseau de «mules» de vote associés aux démocrates ait conspiré pour collecter et livrer des bulletins de vote aux urnes, que ce soit lors du vote présidentiel de 2020 ou lors des prochaines élections de mi-mandat.

Terry Tang, l’Associated Press