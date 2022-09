Les juges affirment que le conseil scolaire de la Colombie-Britannique n’avait pas le pouvoir de suspendre les administrateurs – Kelowna Capital News

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que le conseil scolaire du Grand Victoria n’avait pas le pouvoir de censurer et de suspendre deux administrateurs élus pour des allégations de harcèlement et d’intimidation.

La juge Briana Hardwick a déclaré dans une décision écrite que les administrateurs ont fait valoir que le conseil avait enfreint l’équité procédurale en s’appuyant sur des événements autres que les conclusions des rapports d’enquête sur les plaintes.

La décision suite à un contrôle judiciaire signifie que les administrateurs Diane McNally et Rob Paynter ont été réintégrés.

Ils ont été censurés et suspendus en février après qu’une enquête indépendante ait produit deux rapports un mois plus tôt.

Cela signifiait qu’ils ne pouvaient plus assister aux réunions ni accéder à des informations confidentielles du conseil pour le reste de leur mandat, qui devait expirer en novembre après les élections municipales.

Hardwick dit que deux membres du personnel administratif du district scolaire ont déposé des plaintes officielles en juillet 2021 contre les administrateurs, qui ont chacun été élus deux fois à leurs postes.

Les plaintes découlent des publications des administrateurs sur les réseaux sociaux concernant le rendement du personnel, ainsi que des commentaires de McNally aux plaignants et des commentaires de Paynter lors des réunions publiques du conseil.

Hardwick déclare dans une décision datée de vendredi et publiée en ligne lundi que la School Act n’autorise pas le conseil à les sanctionner, ajoutant: «Le conseil n’a pas le pouvoir de suspendre un administrateur d’une manière qui équivaut à une révocation de facto d’un syndic de leur bureau élu.

La décision indique que l’enquêteur Marcia McNeil a conclu que la conduite des administrateurs constituait de l’intimidation et du harcèlement, mais que sa correspondance avec le conseil d’administration indique si le conseil avait le pouvoir de les sanctionner ou de les censurer.

McNeil avait déclaré que faire des recommandations pour remédier de manière significative à leur conduite avait donc été un défi, a noté le juge.

McNeil avait également exprimé des inquiétudes quant au fait que toute sanction conduirait à “une plus grande division au sein du conseil d’administration et n’améliorerait pas les interactions entre les administrateurs et les cadres supérieurs”.

“À l’heure actuelle, il existe peu de recours significatifs disponibles pour remédier à la conduite des élus”, avait déclaré McNeil.

Hardwick dit que les relations entre certains administrateurs, le personnel de l’administration du conseil scolaire et une partie de l’électorat au sein du district scolaire depuis les élections d’octobre 2018 pourraient généralement être définies comme tendues, créant deux factions au sein du conseil, McNally et Paynter étant alignés sur la minorité.

Aucun des administrateurs n’était immédiatement disponible pour une entrevue.

Le président du conseil, Ryan Painter, a déclaré que le conseil examinait la décision de Hardwick tout en examinant ses options.

“Ce qui est le plus important, c’est que la communauté dispose d’un conseil scolaire qui puisse fonctionner correctement de manière honnête, légale et respectueuse pour promouvoir les intérêts de nos élèves”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

—La Presse canadienne

