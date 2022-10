Les juges acceptent les bulletins de vote non datés, n’arrêtez pas la guérison des bulletins de vote

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – La haute cour de Pennsylvanie a statué vendredi en faveur de la «guérison des bulletins de vote» dans laquelle certains comtés contactent les électeurs pour corriger les erreurs dans les bulletins de vote par correspondance et ont accepté de déterminer à nouveau si les bulletins de vote par correspondance doivent être comptés même s’ils arrivent avec des dates manuscrites incorrectes ou manquantes sur leurs enveloppes extérieures.

Les républicains n’avaient pas réussi à persuader un juge d’un tribunal inférieur d’émettre une injonction à temps pour empêcher le scrutin de guérir avant les élections du 8 novembre, et une impasse 3-3 devant la Haute Cour a maintenu cette décision en place.

Dans une affaire distincte, la Cour suprême de l’État a fait droit à une demande du Comité national républicain, de l’État partie et de plusieurs électeurs qui ont intenté une action en justice il y a plusieurs jours, lui demandant de clarifier la question des enveloppes de vote non datées.

Le tribunal a accepté d’accélérer l’examen de la question des enveloppes de vote, une question qui s’est compliquée plus tôt ce mois-ci lorsque la Cour suprême des États-Unis a jugé sans objet une décision de la 3e Cour d’appel du circuit des États-Unis déclarant que malgré une disposition de la loi de l’État, les dates ne sont pas valables. t obligatoire. Cela signifie que l’affaire ne peut pas être citée comme précédent.

L’administration du gouverneur démocrate Tom Wolf a dit aux comtés qu’ils devraient compter les bulletins de vote avec des enveloppes non datées ou mal datées. Les dates ne sont pas nécessaires pour s’assurer que les bulletins de vote sont arrivés à temps – les comtés les horodatent et beaucoup portent également le cachet de la poste.

Beaucoup plus de démocrates que de républicains ont voté par correspondance depuis qu’une loi de 2019 a considérablement élargi qui peut les utiliser.

Un haut responsable des élections de l’État a envoyé un e-mail aux responsables du comté ce mois-ci pour dire qu’une décision du tribunal de l’État de juin a conclu que “la loi de Pennsylvanie et la loi fédérale interdisent l’exclusion des votes légaux parce que l’électeur a omis une date non pertinente sur l’enveloppe de retour du bulletin de vote, et cette décision reste une bonne loi”.

Vendredi, dans une ordonnance non signée, les juges ont établi un calendrier compressé pour que les parties déposent des mémoires au début de la semaine prochaine sur la question de savoir si les groupes républicains et les électeurs ont la capacité juridique de porter l’affaire, si les dates d’enveloppe sont obligatoires en vertu de la loi de l’État et si c’est le cas. , si cela enfreignait les dispositions de la loi américaine sur les droits civils de 1964.

Dans l’affaire du scrutin curatif, les juges n’ont pas rendu d’avis. L’affaire judiciaire attaquant le scrutin curatif n’est pas terminée, mais la nouvelle décision autorise la pratique pour le moment.

Depuis que les bulletins de vote par correspondance sont devenus beaucoup plus largement utilisés, certains comtés ont contacté les électeurs pour résoudre des problèmes tels que des signatures manquantes, tandis que d’autres ne l’ont pas fait. Les républicains veulent empêcher la pratique dans les 67 comtés.

Trois juges démocrates étaient en faveur : Christine Donohue, Kevin Dougherty et David Wecht. Les deux républicains, Sallie Mundy et Kevin Brobson, ont voté non, ainsi que la juge en chef démocrate Debra Todd. En cas d’égalité, la décision du tribunal inférieur est maintenue. La cour est à court de justice avec le décès récent du juge Max Baer.

Mark Scolforo, Associated Press