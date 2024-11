Les jours sombres des One Direction se dévoilent après la mort de Liam Payne

Liam Payne est décédé à 31 ans le mercredi 16 octobre

Les membres de l’un des boys bands les plus vendus de tous les temps, One Direction, auraient été malmenés lors de leur apogée.

Un initié de En contact a critiqué l’équipe de direction, affirmant qu’elle avait effectivement détruit les jeunes musiciens, Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan et Louis Tomlinson.

« Ils n’étaient pas assez mûrs émotionnellement pour gérer la célébrité », a déclaré la source. Ils ont souligné qu’au lieu de permettre aux cinq garçons de mener une vie normale et paisible, ils étaient surmenés et ont passé leur jeunesse confinés dans des chambres d’hôtel entre un horaire de travail chargé et les apparitions.

« Ils ont été traités comme s’il s’agissait de marchandises », a ajouté notre source.

Ces commentaires ont fait surface suite à l’annonce de Simon Cowell selon laquelle il envisageait de lancer un autre concours de talents, dans l’espoir de découvrir le prochain big boys band comme One Direction.

One Direction a été formé en 2010 lors de l’émission de télévision britannique Le facteur X.

Cependant, après avoir envoûté le public pendant près de cinq ans, le groupe a fait une pause en 2016 suite à Du crépuscule à l’aube départ du hitmaker Malik en 2015.

Alors que les membres poursuivaient une carrière solo, Payne est récemment décédé à l’âge de 31 ans, après une chute d’un hôtel le mercredi 16 octobre.