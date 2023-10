Tout cela peut également nuire à votre santé mentale ; du moins, c’est le cas pour moi. Lorsque je dois ajuster ma vie parce que mon eczéma s’est aggravé, je peux me sentir brisé et frustré. Cela affecte également mon sommeil, car je me réveille avec des sensations de démangeaisons, de morsures, de frottements et de brûlures.

Une chose que j’ai apprise au fil des années, c’est que mes poussées ne sont jamais constantes. Je peux utiliser le même savon pour les mains pendant 5 ans, et puis d’un coup, ça me fait exploser.

Parfois, je dois changer certaines choses dans mon environnement. J’ai été barman pendant de nombreuses années et lorsque l’AD sur mes mains était mauvaise, j’ai dû ajuster ma façon de travailler. J’apportais mon propre savon pour les mains, je portais des gants plus fréquemment et j’évitais tout contact avec certains fruits.

Continuez à essayer de nouvelles choses jusqu’à ce que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, plus tôt cette année, j’ai vécu une période très difficile à cause d’une grave poussée aux mains. À cause du COVID-19, je me suis retrouvé à me laver les mains et à utiliser du désinfectant pour les mains plus que jamais, et mes mains n’en étaient pas contentes. J’ai posté une question à la communauté de la Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) et j’ai reçu une tonne de réponses d’autres personnes avec des conseils sur les savons pour les mains avec lesquels ils ont réussi. Des choses comme celles-là peuvent vraiment aider le processus à paraître moins difficile.

Ne soyez pas dur avec vous-même. Discutez avec votre médecin des médicaments que vous pouvez prendre contre les démangeaisons et les douleurs intenses, et essayez simplement de les gérer du mieux que vous pouvez. Aussi dur que cela puisse être – et je sais que cela peut être dur – n’abandonnez pas !