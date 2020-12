Les fans de Little Mix ont le cœur brisé par la sortie de Jesy Nelson du groupe.

La chanteuse, 29 ans, a annoncé lundi qu’elle quitterait définitivement le groupe après avoir pris une « pause prolongée » pour des « raisons médicales privées ».

Désormais, les filles restantes – Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall – continueront en trio alors que le groupe envisage un avenir sans son quatrième membre d’origine.

Le groupe s’est formé pour la première fois dans la série 2011 du concours de chant ITV The X Factor, qu’ils ont remporté.

Suite à cela, le groupe a travaillé plus ou moins sans arrêt en enregistrant six albums studio à succès et en tournée et en promouvant sa marque et sa musique à travers le monde.

Avec cette énorme exposition et cette attention internationale, Jesy a également été confrontée à des problèmes de santé mentale en raison de l’intimidation en ligne et des commentaires sans fin à son sujet.







(Image: BBC / Télévision modeste / Zoe McConnell)



S’exprimant en tant que groupe pour le magazine You de Mail On Sunday, Jesy a fait la lumière sur ses sentiments lorsque Leigh-Anne a parlé de ses inquiétudes quant à avoir des enfants à l’avenir.

Jesy a noté: « Cela me donne envie de ne pas avoir d’enfant.

« Ces insécurités que nous avons tous maintenant à cause des médias sociaux, imaginez que cela soit intégré en vous en tant qu’enfant. »

Elle a poursuivi: « Ne vous méprenez pas, je ne vais pas m’asseoir ici et dire que nous avons une vie terrible, parce que nous ne l’avons pas fait, mais je pense que notre innocence nous a été enlevée. »

Dans son documentaire primé Jesy Nelson: Odd One Out, la chanteuse a évoqué ses problèmes de santé mentale dus à l’intimidation.

« J’ai toujours été connu comme le moche », a noté Jesy.







(Image: Karwai Tang / WireImage)



S’adressant à The Guardian en 2019, Jesy a admis avoir fait The X Factor: « Je ne pense pas que quelque chose vaille votre bonheur, et c’est une grande partie de ma vie que je ne reviendrai pas. »

Elle a également parlé de leur horaire de travail intense depuis qu’ils ont remporté l’émission.

«Notre emploi du temps était si exténuant», a-t-elle expliqué. «J’allais voir un thérapeute à six heures du matin, pleurer, puis aller à une séance photo.

Plus récemment, les filles ont travaillé sur leur concours de chant de la BBC Little Mix: The Search, le tournage de clips vidéo, des performances en direct et la promotion de leur nouvel album.







(Image: jesynelson / Instagram)



De toute évidence, la pression d’être dans le groupe et l’examen sans fin qui l’accompagnait se sont avérés trop importants pour la santé mentale de Jesy, mais sa décision de quitter le groupe a été soutenue par les autres filles de Little Mix et leur base de fans sans cesse soutenue.

Jesy a écrit lundi: « A tous mes mixeurs,

«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

« Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De la victoire de notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2. »







(Image: Dave Benett / Getty Images)



La star a ajouté: « Se faire des amis et des fans partout dans le monde, je ne peux pas vous remercier assez du fond de mon cœur pour me faire sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.

«Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais.

« La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact négatif sur ma santé mentale. Je trouve très difficile la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes. »









Elle a poursuivi: «Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer à rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.

«J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime, à faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais je j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir. «

Jesy a signé en remerciant ses fans et ses anciens camarades de groupe pour tout leur soutien.

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org