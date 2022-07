Les jours du travail à distance de la génération Y et de la génération Z pourraient être comptés

Millennials et Gen Z, il est peut-être temps de vous réhabituer à la tenue de bureau et aux trajets quotidiens : vos jours de travail à distance pourraient être comptés, selon un auteur du futur du travail.

Les politiques de travail à distance, mises en œuvre au début de la pandémie, ont facilité des avancées majeures, notamment une participation accrue à la main-d’œuvre et des niveaux de productivité toujours élevés, a déclaré Cadigan.

Mais elles ont aussi entraîné une déconnexion entre les salariés et leurs équipes, alimentant des phénomènes comme la Grande Démission. Cela, à son tour, a conduit à une plus grande fluidité sur le marché du travail, ce qui, bien que bon en période de prospérité, pourrait être risqué avant une éventuelle récession.

Pour remédier à cela, les jeunes travailleurs peuvent avoir besoin de retourner sur le lieu de travail – que ce soit volontairement ou non – pour entretenir ces relations très importantes avec leurs coéquipiers et leurs supérieurs, a-t-il déclaré.

“Le défi pour ce groupe est d’essayer d’être plus intentionnel”, a déclaré Cadigan.

“C’est vraiment, vraiment difficile de faire cela à distance, et cela peut être une grande fonction de forçage qui va forcer les organisations à réaliser que nous devons rassembler ce groupe démographique plus jeune pour qu’ils se sentent plus engagés et qu’ils se sentent enthousiasmés par faire partie de l’équipe. C’est un grand défi en ce moment », a-t-il ajouté.