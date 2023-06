Les jours du seigneur de guerre russe pourraient être comptés après l’affrontement avec Poutine : amiral à la retraite

Le sort du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, est devenu la source d’intenses spéculations après avoir conclu un accord avec Moscou pour s’exiler.

« La philosophie de ‘Game of Thrones’ s’applique ici : si vous visez le roi, vous feriez mieux de tuer le roi », a déclaré l’amiral à la retraite James Stavridis à propos de la nouvelle de l’accord de Prigozhin avec le Kremlin lors d’une apparition sur « Meet the Press » sur Dimanche.

« Prigozhin n’a pas fait ça », a déclaré Stavridis. « Il va maintenant être isolé des 35 000 combattants qui l’ont protégé. Il est comme un serpent dont la tête a été coupée de son corps. »

Les commentaires de Starvidis interviennent après qu’il a été révélé dimanche que Prigozhin, le chef de l’organisation militaire russe privée, avait conclu un accord avec le président russe Vladimir Poutine pour s’exiler en Biélorussie après un bref soulèvement contre les forces russes qui a vu ses troupes prendre la ville de Rostov-sur-le-Don et entame une avancée vers Moscou.

Au lieu de continuer à diriger ses troupes vers Moscou, Prigozhin a conclu un accord qui le verra se diriger vers la Biélorussie, un pays qui a soutenu l’effort de guerre russe, en échange de l’abandon de plusieurs charges retenues contre lui.

Mais Starvidis s’est demandé si le dirigeant influent bénéficierait de l’accord à long terme, arguant que Poutine avait l’habitude de prendre des mesures extrêmes contre des ennemis politiques potentiels.

« Je ne pense pas qu’il tiendra franchement 60 à 90 jours parce que Poutine, dans son cœur sombre, est une personne qui ne pardonne jamais, n’oublie jamais », a déclaré Starvidis. « Il fera tout ce qu’il peut pour se venger de Prigozhin. »

La spéculation sur le sort de Prigozhin a également été remise en question par David Martin de CBS News, qui a soutenu que Poutine pourrait tenter d’empoisonner Prigozhin pendant son exil.

« Qui a dit que… Poutine va tenir ses promesses », a demandé Martin lors d’une apparition dans « Face The Nation » dimanche. « Si j’étais Prigozhin, je garderais mes gardes du corps proches et mon goûteur plus proche, car le poison est l’un des instruments préférés de Poutine pour se venger. »

