Les jours d’école «  ne seront pas plus longs  », déclare Gavin Williamson

Le secrétaire à l’éducation a exclu d’allonger les jours d’école et a promis de ne pas être «timide par rapport à nos aspirations» pour amener les enfants à rattraper la scolarité qu’ils ont manquée. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Gavin Williamson a également confirmé qu’il n’y aura « aucun algorithme » dans les résultats des examens de cet été, ajoutant qu’il sera « fermement entre les mains des enseignants ». M. Williamson a également déclaré:

Cependant, il y avait un avertissement pour les grands-parents du Dr Jenny Harries, médecin-chef adjoint de l’Angleterre. Elle a exhorté les élèves «à ne pas trop les serrer dans leurs bras», même s’ils ont été testés à l’école jusqu’à ce que l’impact du déploiement du vaccin soit pleinement compris. Cela vaut la peine de lire ceci de Télégraphe lecteurs débattant des masques faciaux dans les écoles.

Pendant ce temps, au moins 150000 personnes supplémentaires ayant des troubles d’apprentissage seront prioritaires pour un vaccin Covid, ont annoncé des responsables à la suite d’une campagne de Jo Whiley. Le DJ de la BBC a déclaré que c’était un « jour sismique » après que le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation ait recommandé que tous les patients inscrits au registre des troubles d’apprentissage des médecins généralistes soient appelés à avancer, après avoir reconnu les limites du système des médecins généralistes. Détails ici.

Woods était « agité » avant l’accident de voiture, selon un témoin

Tiger Woods a failli heurter une autre voiture et était « agité et impatient » avant son accident presque fatal dans la banlieue de Los Angeles, selon un témoin. Oliver Konteh, un autre invité du complexe cinq étoiles où logeait Woods, a déclaré avoir vu la légende du golf dans le parking à 7 heures du matin, peu de temps avant qu’il ne soit censé être au Rolling Hill Country Club. M. Konteh, qui fait partie d’une équipe de tournage de la station, affirme que Woods est devenu frustré en attendant qu’un véhicule bloquant sa sortie pour décharger ses bagages, selon le site d’information américain TMZ. Lisez la suite pour plus de détails et voici tout ce que nous savons sur le crash et la récupération du grand gagnant à 15 reprises.

En images: Comment le verrouillage a vidé le monde

Il est difficile d’imaginer que, il y a un peu plus d’un an, nous serions coude à coude avec nos semblables, sans se demander s’ils pourraient nous infecter avec une maladie hautement contagieuse appelée Covid-19. Chaque mois de février, les fêtards descendaient dans les rues de Venise, portant des masques pour s’amuser, plutôt que pour prévenir l’infection. Au printemps, des milliers de marathoniens foulaient les rues de Londres, tandis que le dimanche de Pâques, le pape s’adressait aux masses sur la place Saint-Pierre. Dans cette série de photographies, Greg Dickinson Voyez comment, en 12 mois, la pandémie a transformé certains des sites les plus fréquentés du monde.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Guerre civile SNP | Alex Salmond a été invité à témoigner vendredi à l’enquête Holyrood sur l’enquête bâclée du gouvernement écossais à son sujet. Nicola Sturgeon a insisté sur le fait qu’il est «carrément faux» de suggérer que l’intervention du Crown Office dans la rédaction du témoignage de M. Salmond à l’enquête a été politiquement influencée. Tom Harris analyse comment les électeurs écossais pourraient encore punir Mme Sturgeon pour sa gestion de l’affaire et Adam Tompkins explique pourquoi Holyrood céder au bureau de la Couronne à cause de la preuve est une erreur historique.

Partout dans le monde: les manifestations au Myanmar se retournent contre la Chine

Le chœur de casseroles et poêles qui claquent commence à Chinatown vers 20 heures. Le quartier de Yangon, ville commerciale du Myanmar, est normalement décoré de lanternes rouge vif pour célébrer le Nouvel An chinois. Mais lorsque l’Année du Buffle est arrivée à la mi-février, l’ambiance festive habituelle avait disparu – remplacée par la tension. Découvrez comment des rangs croissants de jeunes manifestants chinois se joignent à des rassemblements de masse contre la junte brutale qui a brusquement déposé le gouvernement d’Aung San Suu Kyi.

Mercredi grand lecture

La bulle du véhicule électrique commence-t-elle à éclater?