Les jours de loyer bon marché appartiennent au passé – Kelowna Capital News

Il y a des années, bien avant de déménager en Colombie-Britannique, j’ai eu un été où mon loyer était incroyablement bon marché.

Lors d’un stage d’été, j’ai trouvé une garçonnière meublée pour 146 $ par mois, charges comprises. Une place de parking m’a coûté 25 $ de plus par mois. Il était situé au centre, à quelques rues de presque tout ce dont j’avais besoin.

C’était il y a quelques décennies et les temps étaient différents alors. Les salaires étaient également beaucoup plus bas, mais même avec mon salaire pris en compte, le coût de la vie était inférieur à tout ce que j’ai vu depuis lors. Dans l’ensemble, les prix étaient environ la moitié de ce qu’ils sont aujourd’hui, mais les taux de location ont augmenté plus rapidement que les autres coûts.

Il n’y avait rien de luxueux dans cet endroit. Le bâtiment était vieux et avait connu des jours meilleurs. Les escaliers grinçaient et l’intérieur du bâtiment ressemblait au décor d’un film ou d’une série télévisée sur la criminalité dans un environnement de centre-ville.

Ma suite était aussi l’accès à l’escalier de secours. Si un incendie devait se déclarer pendant mon absence, les autres locataires devraient briser la fine vitre de ma porte, ouvrir la fenêtre de ma cuisine et descendre les escaliers. Heureusement, il n’y a pas eu d’urgence incendie et ma fenêtre est restée intacte.

Cette suite était bien pour un été, ou même pour six mois – d’autant plus que j’essayais d’économiser de l’argent pour l’école. Cependant, si j’étais resté plus longtemps dans cette ville, j’aurais cherché des logements différents.

Dans cette communauté, il y avait beaucoup de choix de logements disponibles, tous à des prix modestes. Un appartement d’une chambre m’aurait coûté moins de 300 $ par mois. Un appartement de deux chambres aurait été un peu plus. Des maisons à vendre et à louer étaient également sur le marché.

Des options de logement similaires étaient disponibles dans d’autres communautés où j’ai vécu dans le passé. Il y avait des maisons à vendre et à louer, des appartements, des suites au sous-sol et d’autres options de vie, le tout à des prix différents.

Lorsque j’ai déménagé à Summerland, il n’y avait que quelques logements disponibles à la location à l’époque, et tous étaient des maisons unifamiliales. Il a fallu plusieurs mois avant que je puisse trouver quelque chose de plus petit et plus abordable.

Et aujourd’hui, trouver un logement est devenu encore plus difficile que par le passé. Les prix des logements ont eu tendance à augmenter plus rapidement que les salaires, ce qui fait que certaines personnes sont exclues du marché de l’accession à la propriété ou de la location.

Trouver un logement est plus difficile que de trouver un emploi. C’est le cas dans de nombreuses collectivités de l’Okanagan et de la province.

Certains ont suggéré que les prix élevés des maisons aident à maintenir un certain caractère à la communauté. Si le logement est cher, le coût éloignera les personnes considérées comme indésirables.

Cependant, le logement à prix élevé pèse également sur une communauté. Les employés n’accepteront pas un emploi dans une communauté où ils n’ont pas les moyens de vivre. C’est l’un des facteurs de la difficulté à laquelle certaines entreprises sont confrontées lorsqu’elles cherchent à embaucher du personnel.

Les personnes qui travaillent dans l’industrie des services, dans l’hôtellerie et le tourisme, dans les métiers, les soins de santé et d’autres secteurs doivent pouvoir trouver des endroits abordables, à proximité de leur lieu de travail.

Cela signifie qu’il existe une gamme d’options de logement pour répondre aux besoins de toute la communauté.

La suite que j’ai louée à 146 $ par mois est un vestige d’une époque révolue et, à ce stade de ma vie, je n’ai aucune envie de vivre dans une telle unité. Il répondait à mes besoins lorsque j’étais étudiant, mais ma vie n’est plus la même aujourd’hui.

Pourtant, il y a un besoin pour une offre de logements, à plusieurs niveaux de prix. Les prix élevés et la faible accessibilité ont des répercussions sur nos collectivités.

