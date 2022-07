Les jours de la Nissan Leaf sont comptés, selon un rapport

Que ce passe-t-il Nissan supprimera probablement progressivement sa Leaf EV compacte, selon un rapport d’Automotive News. Pourquoi est-ce important La Leaf a été un pionnier en tant que véhicule électrique abordable, mais elle n’est plus compétitive face à une gamme croissante de petits multisegments électriques qui offrent plus de fonctionnalités et une plus longue autonomie. Et après La Leaf devrait sortir de production d’ici le milieu de cette décennie et devrait être remplacée par un tout nouveau véhicule électrique.

La Nissan Leaf a été une pionnière. Mais selon un rapport de Actualité automobile jeudi, le véhicule électrique compact et abordable pourrait ne pas tarder à ce monde.

Des sources au sein de Nissan ont déclaré à Automotive News que la Leaf serait probablement supprimée d’ici le milieu de la décennie. Il devrait être remplacé par un tout nouveau véhicule électrique, un “plus adapté aux besoins de l’acheteur de VE moderne”. Actualité automobile a dit. Les sources ne savaient pas non plus si le nom Leaf resterait.

Nissan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Maintenant dans sa deuxième génération, la Leaf a reçu un petite mise à jour pour l’année modèle 2023. Cela comprend un style révisé et une gamme simplifiée, et à 28 895 $ (dont 1 095 $ pour la destination), la Leaf est toujours l’un des véhicules électriques les plus abordables en vente aujourd’hui.

Cependant, une récolte croissante de petits multisegments électriques convaincants rend la Leaf hors de propos. Les nouveaux venus comme le Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 sont vraiment bons, et des piliers comme la Chevrolet Bolt EV et Boulon EUV offrent plus d’espace et une autonomie plus longue pour pas beaucoup plus d’argent.

Nissan est cependant loin d’être hors du jeu des VE. L’entreprise lancera prochainement son Croisement Ariya aux États-Unis, à la suite un certain nombre de retards. L’Ariya est plus grande que la Leaf et offre plus de puissance, plus d’autonomie et une cabine beaucoup plus luxueuse. Cela laisse définitivement de la place pour un véhicule électrique plus petit et plus abordable dans la gamme de Nissan, mais il semble que la Leaf ne corresponde plus à ce projet de loi.