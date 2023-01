Les jours de la marmotte de Woodstock incluront les prédictions de Joe Diamond – Shaw Local

WOODSTOCK – Joe Diamond, qui a été appelé de plusieurs façons – mystique, médium, magicien, illusionniste et médium, fera des prédictions sur l’avenir de la ville de Woodstock lors des événements de lancement du festival Groundhog Days le 1er février.

“Les gens sont fascinés par l’avenir”, a déclaré Diamond, dont le studio est à Crystal Lake, dans un communiqué de presse. “Après tout, c’est là que nous allons passer le reste de notre vie.”

Il suppose que c’est pourquoi les gens sont fascinés par des choses comme les marmottes qui prédisent apparemment le temps qu’il fera.

Le festival est lié à la comédie “Groundhog Day”, mettant en vedette Bill Murray et filmée à Woodstock. Ce film lui-même parle du temps, d’un rongeur qui prédit l’avenir, et il n’y a littéralement “pas d’avenir” pour son personnage principal, a déclaré Diamond. Il note que le film est considéré comme un classique et que Woodstock attire des milliers de personnes chaque année pour célébrer le film et la journée elle-même. Cette année, le co-scénariste du film, Danny Rubin, sera présent pour les festivités, a déclaré Diamond.

Le 1er février, au Stage Left Cafe de l’Opéra de Woodstock, les festivités débuteront avec l’accueil de la marmotte, ainsi qu’un jeu-questionnaire basé sur le film animé par Craig Krandel. Pour en savoir plus, visitez woodstockgroundhog.org.

Ce sera lors de l’événement de lancement que Diamond montera sur scène. Non seulement il donnera un aperçu des capacités de lecture de l’esprit qu’il utilisera lors de son prochain one-man show à l’Opéra de Woodstock le 25 février, mais il montrera également les compétences précognitives sur lesquelles il travaille. Il tentera de prédire les choix libres faits dans la salle par des participants au hasard (pas d’acteurs, de complices ou de faire-valoir), et finira par sortir sa boule de cristal et faire quelques prédictions sur la ville de Woodstock dans les mois à venir.

Il apparaît pour promouvoir son émission, “America’s Greatest Mind Reader”, à 20 h le 25 février. Les billets pour le rez-de-chaussée sont déjà épuisés, mais ne vous inquiétez pas, dit-il, car il lira même dans les pensées depuis le balcon. Les billets coûtent 25 $ et 35 $ et sont disponibles à www.woodstockoperahouse.com.