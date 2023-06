Les jours de grève à l’école de Greta Thunberg sont terminés, mais la lutte contre le climat ne l’est pas – National

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a déclaré vendredi qu’elle ne pourrait plus sécher les cours pour attirer l’attention sur le changement climatique car elle est diplômée du lycée.

Thunberg, 20 ans, a commencé à organiser des manifestations vendredi devant le bâtiment du parlement suédois pendant les heures de classe en 2018. Des adolescents du monde entier ont suivi son exemple, menant à un mouvement étudiant international appelé Fridays for Future.

Parce qu’elle ne sera plus étudiante, Thunberg a noté que ses futures activités du vendredi qui « techniquement » ne seront pas une grève scolaire. Mais dans un tweet, elle a juré de continuer à protester, en disant : « Le combat ne fait que commencer. »

« Nous allons toujours dans la mauvaise direction, où ceux qui sont au pouvoir sont autorisés à se sacrifier », a écrit Thunberg sur Twitter. « Nous approchons rapidement de potentiels points de bascule écologiques et climatiques non linéaires hors de notre contrôle. »

Adolescente, Thunberg a été invitée à s’adresser à des dirigeants politiques et commerciaux lors de conférences de l’ONU et du Forum économique mondial annuel de Davos. Elle a également été nommée la plus jeune personne de l’année par le magazine Time en 2019 et a reçu plusieurs nominations pour le prix Nobel de la paix.

Pour sa dernière grève scolaire devant le Parlement, Thunberg a posé avec une pancarte en suédois tout en portant la casquette que les diplômés du secondaire portent généralement en Suède.

L’auteur-compositeur-interprète et poète américain Patti Smith, qui était à Stockholm pour un concert vendredi dans le cadre d’une tournée mondiale, s’est présenté à la manifestation et a déclaré au journal suédois Dagens Nyheter qu’elle avait eu les larmes aux yeux en rencontrant Thunberg.

« Voici Greta Thunberg, prenant fidèlement sa grève scolaire du vendredi pour l’action climatique. Elle obtient son diplôme aujourd’hui, et nous exprimons notre gratitude et nos félicitations », a écrit Smith sur Instagram.

Thunberg a exhorté les médias à se concentrer sur d’autres jeunes militants. Les participants de Fridays for Future prévoyaient de manifester vendredi devant les pourparlers sur le climat de l’ONU à Bonn, en Allemagne, pour exhorter les gouvernements à faire davantage pour freiner le réchauffement climatique.