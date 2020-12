Chaque fan de Manchester United attend le moment où ses jours de gloire reviendront.

Vous vous en souvenez encore – de grands titres et trophées la plupart des années, un manager puissant qui a tiré le meilleur parti de tout le monde et des joueurs stellaires à gogo pleinement engagés dans la cause avec un vestiaire qui ne permettrait pas aux dissidents.

Cela fait sept ans et ça compte depuis la dernière fois que United a soulevé la Premier League.

Peut-être que ce sera sept autres de plus qui sait?

Et c’est pourquoi plus que jamais, c’est une saison de carrefour pour United et Ole Gunnar Solskjaer

Le Norvégien compte deux ans aux commandes samedi avec de nombreux fans de United divisés sur la destination de United.

Les résultats sont-ils suffisamment mauvais pour coûter son travail à Solskjaer? Peut être pas.

Mais cela excuse-t-il la hiérarchie de United pour se contenter du deuxième meilleur? Non.