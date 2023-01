Les jours d’Amsterdam en tant que capitale du cannabis pourraient-ils être comptés ?

Au cours d’une nuit moyenne dans le quartier De Wallen d’Amsterdam, les rues sont remplies de touristes – souvent sur leur pire comportement.

“Nous sommes confrontés à des gens qui vomissent, crient, pissent, font caca”, a déclaré Arjan Welles, jusqu’à récemment un habitant du quartier. “Cette partie de la ville n’a qu’un seul but : plaire aux touristes.”

Les voyageurs viennent à De Wallen – mieux connu sous le nom de quartier rouge – pour de nombreuses raisons : spectacles sexuels, enterrements de vie de garçon, tournées des pubs. Mais une attraction s’est révélée plus importante que toutes : les coffeeshops emblématiques de la ville, où du cannabis légal est vendu aux touristes depuis des décennies.

Une enquête récente a révélé qu’environ la moitié des 20 millions de visiteurs annuels de la ville dire visiter un coffeeshop est l’une des principales raisons de se rendre dans la ville – alimentant une industrie d’une valeur de près d’un milliard d’euros (1,4 milliard de dollars), selon une estimation .

Le quartier De Wallen d’Amsterdam, mieux connu des touristes sous le nom de quartier rouge, lors d’une nuit bondée. (Olaf Kraak Fotografie/Stop de Gekte)

Pour Welles et son groupe de défense Arrêt de Gekte (Stop the Madness), les coffeeshops sont un problème, contribuant à l’ambiance de fête gratuite du quartier. Mais ils ne veulent pas voir le cannabis interdit — ils veulent plutôt qu’Amsterdam applique une loi connue sous le nom de i-critèrece qui limiterait sa vente aux seuls résidents locaux.

Malgré une pétition avec des centaines de sympathisants un long débat au conseil et le soutien total du maire et du chef de la police de la ville, l’initiative n’a pas été adoptée à nouveau cet automne en raison de craintes qu’elle ne conduise à une explosion du marché noir.

Et pourtant, il y a des raisons de croire que l’ère du tourisme de la drogue dans la ville touche à sa fin.

Au milieu d’une tendance plus large à la légalisation en Europe, les Pays-Bas réévaluent leur relation avec le cannabis – et pourraient bouleverser l’industrie des coffeeshops dans le processus.

Les gens s’assoient dans l’un des quelque 160 coffeeshops d’Amsterdam, des établissements où les adultes peuvent légalement acheter et consommer des produits à base de cannabis. (Jasper Juinen/Getty Images)

Le problème de la porte dérobée

Depuis qu’il a été popularisé pour la première fois aux Pays-Bas par des GI américains et des musiciens de jazz, la consommation de cannabis est légalement tolérée dans le pays, dans une certaine mesure, depuis les années 1970.

Au départ, cette tolérance a conduit à une prolifération de coffeeshops – plus de 500, à la fois, rien qu’à Amsterdam. À l’âge d’or anarchique des années 1980, Henry Dekker, aujourd’hui propriétaire de cinq coffeeshops, fait ses débuts.

“Une feuille de bois et quelques caisses, c’était le bar”, a-t-il dit. « Les coffeeshops étaient vraiment des cachettes pour les chômeurs… pour se reposer entre les bagarres avec la police. C’était donc un environnement assez rebelle.

Henry Dekker possède cinq coffeeshops à Amsterdam. Il a fait ses débuts dans les années 1980, quand il dit que les cafés étaient un « environnement rebelle » par rapport à aujourd’hui. (Soumis par Henry Decker)

Dans les années 1990, les attitudes néerlandaises ont évolué en faveur d’un renforcement de la police et l’industrie des coffeeshops s’est rapidement professionnalisée. Aujourd’hui, “le type de client est plus grand public”, a déclaré Dekker. “On voit des jeunes et des vieux de 18 à 88 ans, des hommes et des femmes.”

Mais il y a un problème. Vendre et consommer du cannabis est légal aux Pays-Bas, mais en cultiver ou en posséder plus d’un demi-kilo reste illégal. Cela fait de l’approvisionnement des coffeeshops une entreprise criminelle – connue aux Pays-Bas sous le nom de “problème de la porte dérobée”.

Les Pays-Bas, à mon avis, sont déjà laissés pour compte. – Onnick Jessayan, fondateur de Greenmeister

“C’est toujours comme ce jeu du chat et de la souris”, a déclaré Onnick Jessayan, un initié de l’industrie du cannabis et fondateur de Greenmeister , une application qui propose des critiques de coffeeshops et de variétés de cannabis. “Les dispensaires de cannabis néerlandais sont toujours obligés d’acheter au marché noir.”

Selon un rapport influent de la ville d’Amsterdam, ce vide juridique a encouragé les liens avec le crime organisé, qui trouve dans les coffeeshops un moyen pratique de convertir l’argent du marché noir en revenus légaux. “Il n’y a pas de moyen plus rapide de blanchir de l’argent que d’avoir un coffeeshop”, a déclaré Robbert Overmeer, un habitant d’Amsterdam et défenseur de la i-critère.

Pendant ce temps, des propriétaires comme Dekker, qui tentent d’exploiter une entreprise légale, prennent des risques importants. En 2021, il fait face à des accusations criminelles et a perdu 45 kilogrammes de stock pour avoir dépassé la limite légale de 500 grammes, alors que ses magasins vendaient légalement “10 ou 20 kilos par semaine”.

La police a démantelé une plantation de marijuana de 10 000 à 15 000 plantes, dans une serre de verre à Roelofarendsveen, aux Pays-Bas, en 2011. Bien qu’il soit légal de posséder et de consommer de petites quantités de cannabis, la culture de masse est toujours interdite. (Valérie Kuypers/AFP/Getty Images)

L’approvisionnement de ses magasins, a-t-il dit, est comme “une sorte d’opération James Bond que nous devons exécuter chaque semaine”, impliquant des accords louches dans les parkings d’appartements. Se faire prendre à nouveau pourrait signifier la fermeture forcée de ses magasins – et 70 employés soudainement au chômage.

Le problème de la porte dérobée est également un obstacle pour les investisseurs. Dekker dit que de plus en plus d’entreprises étrangères veulent acheter sur le marché – mais elles “veulent acheter les locaux, le nom, sans être impliquées”, a-t-il dit, “parce que les lois aux Pays-Bas ne sont pas à la hauteur de leurs normes”.

Cela a laissé certains dans l’industrie du cannabis se sentir pessimistes quant à son avenir aux Pays-Bas.

“Les Pays-Bas, à mon avis, sont déjà laissés pour compte”, a déclaré Jessayan. Lors d’expositions à travers l’Europe, dit-il, il rencontre des cultivateurs de cannabis et des commerçants capables de traiter le produit comme “un artisanat, comme… des couteaux suisses ou du chocolat”.

“C’est quelque chose que les Pays-Bas auraient pu posséder, s’ils avaient simplement adopté la culture du cannabis”, a-t-il déclaré. « Mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont toujours considéré cela comme quelque chose d’illégal.

Cannabis légal — mais quand ?

Après des décennies de tolérance, le gouvernement néerlandais pourrait enfin être prêt à adopter pleinement le cannabis – dans les limites d’un programme gouvernemental.

En 2019, le gouvernement a jeté les bases de ce qu’il appelle la “expérience contrôlée de la chaîne d’approvisionnement du cannabis” : un projet pilote de quatre ans impliquant dix producteurs agréés par le gouvernement qui approvisionneront exclusivement les coffeeshops de dix municipalités de taille moyenne.

Comme au Canada, les producteurs sont soumis à des tests de qualité rigoureux et à des exigences légales tout en faisant face à des coûts d’installation pouvant atteindre des dizaines de millions. Contrairement au Canada, ils ne peuvent être autorisés à fonctionner que pendant quatre ans si l’expérience se termine comme prévu initialement.

“C’est une autre sorte de pas dans le noir, un geste un peu courageux”, a déclaré Alistair Moore, dont le cabinet de conseil, Associés Hanway , travaille avec certains des producteurs agréés aux Pays-Bas. “Il y a une énorme pression sur ces dix licences.”

Usine de Linsboer à Lelystad. En tant que l’un des 10 producteurs légaux sélectionnés, Linsboer fournira aux coffeeshops certains des premiers cannabis cultivés légalement aux Pays-Bas. (Soumis par Ralph Blaes)

L’expérience a mal démarré. Les retards dans la sélection des producteurs, la vérification des antécédents et la production d’un stock suffisant signifient qu’il ne devrait pas commencer avant 2024.

Pourtant, Moore et d’autres voient des raisons d’être optimistes. Ralph Blaes, membre fondateur de Linsboer un producteur agréé basé à Lelystad, a déclaré que les retards sont dus au fait que le gouvernement veut “maximiser les chances de succès”.

Contrairement au Canada, a déclaré Blaes, le gouvernement néerlandais déploie lentement la légalisation, dans certains marchés, pour encourager une diversité de fournisseurs avec un marché garanti pour leurs produits.

“Ils ne sont pas les plus rapides, le gouvernement néerlandais, mais ils le font vraiment comme un roc”, a-t-il déclaré.

Jessayan craint que les fournisseurs légaux aient du mal à trouver la variété disponible sur le marché noir. Sa base de données sur le cannabis d’Amsterdam comprend plus de 5 000 variétés. (Evert Elzinga/ANP/AFP/Getty Images)

D’autres sont plus sceptiques. Jessayan, avec Greenmeister, s’inquiète de la disponibilité limitée des souches par rapport au marché noir. Dekker, le propriétaire du coffeeshop, craint que les petits producteurs qui ont pris des risques pour l’approvisionner ne soient finalement “expulsés”.

De plus, soutient-il, “il vaut mieux le faire à petite échelle – où les gens jouent de la musique classique pour leurs plantes, au lieu de les remplir d’engrais”.

Les derniers jours d’une capitale de la drogue ?

Les Pays-Bas sont pas seul à réinventer sa relation avec le cannabis. Allemagne , République tchèque , Suisse et Luxembourg sont tous sur la voie de la légalisation ou vont de l’avant avec leurs propres projets pilotes d’approvisionnement légal. Malte a entièrement légalisé le cannabis l’année dernière.

Pour les initiés de l’industrie du cannabis comme Moore, c’est un signe que “le consensus a changé en Europe – que ce n’est pas quelque chose que nous pouvons contrôler, et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons ignorer”.

Moore espère que le résultat sera une conversation plus “mature”, sur le fait que “la légalisation n’est pas seulement pour les personnes qui aiment le cannabis et veulent qu’il soit visible dans la société, mais aussi pour les personnes qui ne l’aiment pas”.

Cela comprend des gens comme Welles et les membres de Arrêt de Gektequi espère toujours qu’Amsterdam fera tout son possible pour qu’il soit “beaucoup moins intéressant de venir aux Pays-Bas juste pour le cannabis”.