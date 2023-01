Les journées sans klaxon et les barrières antibruit visent à réprimer la cacophonie de Mumbai

Vivre à Mumbai nécessite une tolérance inépuisable au bruit. Il y a le vrombissement incessant des moteurs de pousse-pousse et la clameur des klaxons des voitures alors que les conducteurs se faufilent dans un trafic impénétrable. La construction de tours de bureaux, d’immeubles d’appartements et d’une nouvelle ligne de métro bourdonne et bourdonne. Des battements de tambour et des mélodies de trompette se dégagent des célébrations de mariage et d’innombrables festivals. Et tout cela est couronné par des vendeurs de rue hurlants et des camions à ordures qui font exploser des chansons.

Ainsi, lorsque Sumaira Abdulali a commencé à faire campagne contre la pollution sonore dans la capitale financière de l’Inde il y a deux décennies, des amis, des connaissances et même ses avocats ont insisté sur le fait que c’était une course folle. “Les gens m’ont dit que c’était ridicule d’essayer, parce que les Indiens adorent le bruit”, dit-elle. “Nous sommes un pays bruyant.”

Mais en 2003, Mme Abdulali a remporté un procès d’intérêt public visant à annuler les changements apportés aux réglementations environnementales qui avaient autorisé la musique assourdissante jusque tard dans la nuit pendant le festival Navratri chaque année. La décision a conduit à une interdiction générale des haut-parleurs à moins de 100 mètres (328 pieds) des écoles, des hôpitaux, des tribunaux et des lieux de culte. Et elle a depuis remporté plus d’une dizaine d’autres actions tant par elle-même que par l’intermédiaire de la Fondation Awaaz (awaaz signifie “bruit” en hindi), qu’elle a lancée en 2006.

Mme Abdulali brandit un décibelmètre chez elle à Mumbai.

L’Organisation mondiale de la santé avertit que la pollution sonore est une menace environnementale majeure pour le bien-être humain, affectant non seulement l’audition mais aussi le sommeil, le développement du cerveau et la santé cardiovasculaire. Avec l’urbanisation croissante, de plus en plus de personnes dans le monde sont exposées à un bruit incessant. Et Mumbai pourrait être l’épicentre de cette crise mondiale émergente.

Mme Abdulali affirme que la ville est la plus bruyante du monde, bien que ce soit une statistique difficile à cerner. Une étude réalisée en 2020 par le National Environmental Engineering Research Institute a révélé que les niveaux de bruit à Mumbai et dans les environs dépassent considérablement les limites légales. “La pollution de l’air, nous pouvons la voir, la pollution de l’eau, nous pouvons la voir, mais la pollution sonore, nous ne pouvons que la ressentir et la ressentir”, déclare Ritesh Vijay, l’auteur principal du rapport. “C’est un poison lent.”

La bataille contre le bruit est devenue de plus en plus difficile ces dernières années, Mme Abdulali étant souvent confrontée à de puissants intérêts qui le considèrent comme un sous-produit inévitable de la croissance économique. Dans une ville en pleine expansion comme Mumbai, avec une population dépassant les 12 millions d’habitants, la demande de nouveaux logements met la législation sur le bruit en conflit direct avec les plans de développement.

Un mur du son sur une route très fréquentée à Mumbai.

Penelope Tong le sait de première main. Elle s’est réveillée un matin il y a deux ans avec un bruit incessant d’un projet de construction à côté de son appartement à la pointe sud bondée de la ville. “C’était extrêmement dérangeant”, dit le natif de Mumbai, qui travaille comme enseignant. “Chaque fois que ce bruit commençait, je me sentais tellement agité.”

Mme Tong avait entendu parler d’Awaaz par sa mère, alors elle a appelé Mme Abdulali pour obtenir des conseils. Mme Abdulali l’a aidée à contacter la police, à déposer des plaintes légales et à documenter un bruit de près de 100 décibels, qui peut nuire à l’ouïe humaine sur une période prolongée. Bien que des barrières acoustiques soient nécessaires pour les projets de construction, elles sont coûteuses, de sorte que les développeurs résistent à les installer. Mais après quatre mois, l’entrepreneur du projet près de l’appartement de Mme Tong a installé à contrecœur une clôture temporaire pour absorber le bruit.

Le trafic est un problème plus difficile. L’endroit le plus bruyant qu’Awaaz ait trouvé dans la ville est le JJ Flyover, une autoroute surélevée menant à la gare principale. Le bruit sur la route a atteint 110 décibels, un niveau qui peut entraîner des dommages auditifs permanents après seulement 15 minutes d’exposition, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. En 2011, la ville a installé une clôture de 3 km de long le long d’un tronçon d’autoroute similaire, et Awaaz a constaté qu’elle réduisait le bruit dans une zone résidentielle voisine de 16 décibels. Cela a incité la ville à exiger des barrières pour les nouveaux passages supérieurs, bien que les règles n’affectent pas les plus anciennes telles que le JJ Flyover.

La technologie peut également aider dans la lutte, dit M. Vijay. “Le pire, c’est le klaxon”, dit-il. Il suggère des dispositifs dans les véhicules qui mesurent l’utilisation du klaxon, ce qui permettrait aux autorités d’offrir des incitations aux conducteurs plus silencieux, telles que des déductions sur l’assurance automobile. La signalisation dynamique, où des capteurs reliés aux feux stop détectent la densité du trafic, améliorerait la circulation des véhicules et réduirait l’envie des conducteurs de recourir à leurs klaxons, dit-il.

Célébrations publiques de Ganesh Chaturthi à Mumbai.

Mme Abdulali a recruté des responsables locaux dans son combat, et Mumbai a décrété la première journée “sans klaxonner” en Inde en 2008, les flics distribuant des brochures pour sensibiliser au bruit de la circulation et infligeant des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 roupies aux automobilistes fautifs. La police de Mumbai limite désormais les klaxons tous les mercredis, et de nombreux agents de la circulation portent désormais des décibelmètres.

Mais les puissants responsables ignorent les règles quand cela les arrange. Les factions rivales utilisent les festivals pour gagner des partisans, dit Mme Abdulali, de sorte que leurs dirigeants approuvent souvent des célébrations bruyantes. En conséquence, les niveaux de décibels lors des célébrations de Ganesh Chaturthi de l’année dernière ont été les plus élevés jamais enregistrés.

M. Vijay dit que les festivals ne sont qu’un problème temporaire. Bien plus important est l’impact à plus long terme de la cacophonie quotidienne, c’est donc là qu’il pense que les militants devraient concentrer leur énergie. “En Inde, nous célébrons les festivals avec beaucoup de bruit”, dit-il. “Mais notre bruit de fond lui-même est au-delà de la limite autorisée.”

