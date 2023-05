Les journées du Derby de l’UEFA Champions League décisives pour l’AC Milan et l’Inter Milan

Milan se prépare pour son plus grand derby local depuis une génération alors que deux des grands anciens clubs européens s’affrontent mercredi dans une demi-finale à succès de la Ligue des champions.

Deux affrontements pleins de couleurs, de bruit et de drames vous attendent dans l’une des capitales du football du continent, l’AC Milan et l’Inter Milan s’affrontant à San Siro pour avoir la chance de porter à 22 le nombre de trophées européens de la ville italienne.

Milan et l’Inter ne sont plus de véritables géants comme les autres prétendants à la demi-finale, le Real Madrid et Manchester City, mais le match de mercredi sera imbattable pour l’ambiance et se jouera dans l’une des arènes les plus évocatrices du football.

« L’ambiance au stade est incroyable… Tout le monde ici est fan, hommes et femmes confondus. La pression est là tout le temps », a déclaré le défenseur de l’AC Milan Pierre Kalulu dans un entretien à l’AFP.

« Lorsque vous arrivez ici pour la première fois, vous ne vous sentez pas très impliqué, mais après un certain temps, vous commencez à ressentir cette passion. On sent que c’est un match qui peut changer votre saison.

«Vous redevenez en quelque sorte un enfant qui marque un but dans la cour de récréation. Vous mettez tout cela en Ligue des champions et je ne peux pas imaginer à quoi ressembleront ces matches. »

Les saisons des deux équipes dépendent du résultat de la rencontre 100% italienne, avec une qualification pour la compétition de l’année prochaine loin d’être certaine grâce à des campagnes de championnat décevantes qui ont laissé les principaux challengers au titre de Serie A de la saison dernière à des kilomètres derrière les nouveaux champions Napoli.

L’Inter, cependant, entre dans le match sous une forme fulgurante et avec une attaque auparavant ratée qui frappe soudainement dans les buts à gauche et à droite.

L’équipe de Simone Inzaghi en a remporté cinq sur le rebond, marquant 14 fois dans cette course. Sur ces buts, 10 ont été marqués par les attaquants, Romelu Lukaku en particulier retrouvant soudainement une certaine forme vers la fin de ce qui a été un retour largement lamentable en prêt de Chelsea.

Depuis début avril, Lukaku a marqué cinq fois et en a inscrit quatre autres dans toutes les compétitions, et son but bien marqué lors de la victoire 2-0 de samedi à Rome était le dernier signe que l’attaquant belge pourrait retrouver son meilleur niveau.

Électricité

Lukaku veut rester à l’Inter mais il y a peu de chances que son prêt soit prolongé au-delà de la fin d’une saison qui pourrait s’achever avec eux sacrés champions d’Europe ou même pas dans la compétition

« Le plus important, c’est l’Inter. Tout ce sur quoi je peux me concentrer, c’est d’aider l’équipe », a déclaré Lukaku.

Le partenaire de grève Lautaro Martinez a marqué six fois en autant d’apparitions et en a mis en place trois après avoir brisé une inquiétante sécheresse de huit matchs et même Edin Dzeko est de retour dans les buts après n’avoir pas marqué depuis janvier.

Pendant ce temps, Milan transpire sur la forme physique de Rafael Leao, qui ces dernières semaines a montré à quel point il était important pour l’attaque de Stefano Pioli, mais s’est blessé à la cuisse lors de la victoire du week-end contre la Lazio.

Sur les huit matches de cette saison que Leao a ratés à cause d’une blessure ou n’a pas commencé, Milan n’en a remporté qu’un.

L’ailier portugais a débuté chacun des 10 matches continentaux de Milan et a été crucial pour vaincre le nouveau champion d’Italie Napoli lors des huit derniers.

Leao a joué la passe cruciale pour les deux buts de Milan dans le match nul et son éclatement sur le terrain pour le tap-in décisif d’Olivier Giroud à Naples a illustré la différence qu’il apporte à l’équipe quand il est d’humeur.

Sans lui, les chances de Milan contre un Inter en forme diminueront car le flanc gauche, avec Theo Hernandez, est une partie si importante de la façon dont l’équipe attaque.

« Nous devons profiter de tout ce qui nous entoure jusqu’à la minute avant le coup d’envoi, puis nous devons décharger tout ce que nous avons », a déclaré Pioli ce week-end.

« L’Inter est en grande forme en ce moment, et c’est une super équipe. Je ne pense pas que nous soyons favoris mais peu importe, nous sommes en forme.

« Nous sommes dans une demi-finale de Ligue des champions, pour presque tous, c’est la première fois. Nous avons besoin de ressentir l’électricité, l’excitation de l’occasion. »

