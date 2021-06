Les journées d’école pourraient s’allonger, selon le ministre britannique de l’Éducation, alors que le gouvernement dévoile un programme de 1,4 milliard de livres sterling pour compenser les leçons perdues à cause des blocages

S’adressant à Sky News mercredi, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que le gouvernement travaillerait avec les écoles, les enseignants et les parents pour offrir les meilleurs résultats aux enfants britanniques.

Il a noté qu’il y avait « un débat à avoir pour savoir si les enfants devraient sortir de la porte de l’école – comme ils le font dans certaines écoles – à 14h45, ou s’ils devraient être à l’école plus tard. »

Répondant aux critiques du plan, qui a été publié juste après minuit, Williamson a déclaré que le paquet de 1,4 milliard de livres sterling était « partie d’un processus » et qu’il y aurait d’autres interventions à venir.

Le paquet annoncé mercredi comprend 1 milliard de livres sterling pour soutenir jusqu’à six millions de cours de tutorat de 15 heures pour les enfants défavorisés, ainsi que « 400 millions de livres sterling pour aider à donner aux praticiens de la petite enfance et à 500 000 enseignants du pays une formation et un soutien. »

Williamson a déclaré que ce paquet s’appuierait également sur un investissement de 700 millions de livres sterling pour soutenir les cours de rattrapage pendant l’été ainsi que l’année prochaine. Le plan du gouvernement repose sur la « trois T » : temps supplémentaire, enseignement et tutorat.

Pendant la pandémie, les écoliers britanniques ont perdu des centaines d’heures d’enseignement en face à face, car les écoles ont été fermées à l’échelle nationale en mars 2020 et janvier 2021. Dans les deux cas, le Premier ministre britannique Boris Johnson a choisi de garder les enfants anglais à apprendre à la maison pendant plus de deux mois.

Il a été avancé que les plus pauvres étaient les plus perdants, certains n’ayant apparemment pas accès à des appareils connectés à Internet.

