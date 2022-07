Les Journées de l’amitié reviennent à Ottawa du 4 au 7 août – Shaw Local

Ottawa, surnommée « la ville conviviale », célébrera les Journées de l’amitié du jeudi 4 août au dimanche 7 août.

Les faits saillants de la célébration comprennent le rodéo de pêche annuel pour les enfants de 17 h à 19 h jeudi, où les rivières Illinois et Fox se rencontrent, Art in the Park présenté par la Ottawa Art League samedi et dimanche à Washington Square, des spectacles de la Gray’s School of Dance (5 : 30 h vendredi au bloc Jordan) et Elysian Studio (11 h samedi au bloc Jordan), une journée de jeux pour enfants de midi à 15 h samedi après-midi au bloc Jordan, le 38e salon annuel de l’automobile La Salle County Cruisers (14 h à 19 h le riverfront), le défilé de bateaux vénitiens à 21 h 15 samedi sur la rivière Illinois et le retour de l’événement Touch-a-Truck de la gestion du travail de la vallée de l’Illinois de 11 h à 15 h dimanche sur le site de l’ancienne école centrale.

Le Kids Fishing Rodeo revient aux Journées de l’amitié le jeudi 4 août, où les rivières Illinois et Fox se rencontrent. C’est l’un des événements les plus traditionnels du festival d’août d’Ottawa. (Tom Sistak pour Shaw Media)

L’événement touch-a-truck dimanche aura une entrée gratuite. Les enfants peuvent explorer les véhicules terrestres et aériens des premiers intervenants, l’équipement agricole, l’équipement de construction, les camions de traction compétitifs, entre autres. Des hot-dogs et des hamburgers seront servis, les enfants pourront créer un bricolage, assister à un spectacle de magie, se faire maquiller, monter à bord de l’Ottawa Express et déguster un cornet de neige.

La journée de jeux pour enfants au bloc Jordan samedi sera présentée par Floret Events et le centre d’accueil d’Ottawa. Les enfants de tous âges sont invités à participer à l’événement gratuit. Une parade vélo est prévue à 15h pour les vélos et trottinettes. Des décorations seront fournies. L’événement comprendra également un concours de tartes, des courses de sacs de pommes de terre, un lancer de ballon à eau, une course d’œufs, un concours de hula hoop, un concours de manger de pastèque, une course à trois pattes, un lancer d’œufs et d’autres activités.

Le 38e salon annuel de l’automobile La Salle County Cruisers est une entrée gratuite et une inscription de 10 $ le samedi pour les personnes présentes. Des plaques de tableau de bord seront présentées aux 50 premiers véhicules et des récompenses aux 10 premiers. Un tirage 50/50 aura lieu et la musique sera fournie par 3-D Sound. Appelez Craig au 815-351-7411 ou Mike 815-228-4083 ou allez à www.lasallecountycruisers.com pour plus d’informations.

Les Journées de l’amitié proposeront également de la musique live. Les Beatelles et Rosie and the Rivets se produiront à 18 h samedi à Washington Square. Vendredi, Lizzi Neal Band se produira au bloc 600 de Court Street, les participants doivent apporter une chaise de jardin.

L’exposition annuelle Art in the Park de la Ottawa Art League aura lieu de 9 h à 16 h les samedi et dimanche 6 et 7 août. L’art présenté comprendra des céramiques, des bijoux, des peintures, du bois, des techniques mixtes, de la fibre et de la photographie. Toutes les œuvres d’art sont disponibles à l’achat par le public.

Un spectacle d’artisanat et de vendeurs en plein air aura lieu le vendredi soir et le samedi après-midi.

Les commerçants du centre-ville tapisseront les trottoirs de ventes qui se poursuivront de 10 h à 16 h pendant toute la durée des Journées de l’amitié.

Le défilé de bateaux vénitiens reviendra de 21h15 à 21h30 sur la rivière Illinois, avec une vue depuis Allen Park au 400 Courtney St.

Les visiteurs marchent en voitures classiques lors du salon annuel La Salle County Cruisers en 2021. L’événement revient à la programmation des Journées de l’amitié en 2022 le samedi 6 août, le long du fleuve. (Derek Barichello – [email protected])

Jeudi 4 août

10 h à 16 h : Vente trottoir des marchands du centre-ville d’Ottawa

17 h à 19 h : Kids Fishing Rodeo, où les rivières Illinois et Fox se rejoignent. Gratuit, apportez une canne à pêche.

Vendredi 5 août

10 h à 16 h : Vente trottoir des marchands du centre-ville d’Ottawa

17 h à 21 h : Exposition d’artisanat et de vendeurs en plein air, coin nord-ouest de Washington Square

17 h 30 à 18 h 30 : Gray’s School of Dance présente Just Gotta Dance, bloc Jordan, 111 W. Main St.

20 h à 23 h : Lizzi Neal Band, bloc 600 de Court Street, apportez une chaise de jardin

Samedi 6 août

9 h à 16 h : Art in the Park, côté est de Washington Square

10 h à 16 h : Exposition d’artisanat et de vendeurs en plein air, coin nord-ouest de Washington Square

10 h à midi : Agent de police d’Ottawa avec une trousse d’identification d’enfant, coin sud-ouest de Washington Square

10 h à 16 h : Vente trottoir des marchands du centre-ville d’Ottawa

11 h à midi : Elysian Studios présente des enfants qui dansent, bloc Jordan, 111 W. Main St.

12h à 15h : Kids play day, Jordan block

14 h à 19 h : 38e salon annuel de l’automobile La Salle County Cruisers, 234 Albin Stevens Drive, au bord de la rivière, entrée gratuite

18h à 18h50 : The Beatelles, coin sud-ouest de Washington Square

18 h à 20 h : Rosie and the Rivets, coin sud-ouest de Washington Square

21 h 15 à 21 h 30 : défilé de bateaux vénitiens, vue depuis le 400, rue Courtney, parc Allen

Dimanche 7 août

10 h à 16 h : Exposition d’artisanat et de vendeurs en plein air, coin nord-ouest de Washington Square

10 h à 16 h : Art in the Park, côté est de Washington Square

11 h 00 à 15 h 00 : Illinois Valley Labour Management barbecue et touch-a-truck, 400 Clinton St., ancienne zone de l’école centrale