Les journées de la vallée allemande ont offert du plaisir en famille les 15 et 16 juillet – Shaw Local

GERMAN VALLEY – Les Journées de la vallée allemande 2022 arrivent ce week-end avec de nombreuses activités pour s’amuser en famille.

Le festival aura lieu les 15 et 16 juillet et les festivités débuteront à 17 h le vendredi avec un « Souper-bénéfice des feux d’artifice », un kiosque de crème glacée et une vente de plantes à la société historique.

À partir de 17 h 30, il y aura German Valley/Forreston 12 & Under Baseball and Softball All Star Games.

«Les activités commenceront à 7 h le samedi avec un petit-déjeuner aux crêpes, des dépistages de santé FHN et une inscription à 5K & Kids Fun Run. L’inscription au salon de l’automobile et un salon de tracteurs anciens commenceront à 9 heures du matin », a déclaré l’organisatrice Donna Smith. «Les activités pour les jeunes comprendront un Pig Scramble, un concours de coloriage, un Kiddie Tractor Pull, un zoo pour enfants et Nerf Blaster Wars. Sont également prévus Face Painting, Big Bubble Time avec Jason Kollum et Hacky Sack par Andy Linder.

Art In The Park, un concours de tir de basket-ball autour du monde et un bingo de prix sont également prévus.

Le défilé débutera à 14 h suivi d’un tournoi de sacs et d’animations par Galaxy et Grass Attack Bands. Un barbecue de côtelettes de porc débutera à 15 h 30, suivi du concours Little Miss & Mister GV, de la présentation MVP et des Lions Awards.

“La soirée Trivia débutera à 19h30, suivie d’un tirage au sort. La journée se terminera par un feu d’artifice sur le lac Baalton », a déclaré Smith.

De la nourriture sera disponible tout au long du week-end, y compris un stand de crème glacée Summer Rec, des manèges gonflables et une maison gonflable.

Le musée historique de la vallée allemande sera ouvert de 10h00 à 14h00 et de 15h00 à 18h00 le samedi.

Les activités se déroulent dans le parc Ben Miller, le long de Church Street ou de Bunker Hill Road.