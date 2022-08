Les journées de la santé mentale sont importantes. Voici comment rendre le vôtre intéressant.

“Comment se détendre pendant une journée est-il devenu si difficile à faire ?”

Lena Poole, médecin de soins primaires à Austin, au Texas, a récemment posé cette question alors qu’elle et son mari, qui travaille dans la santé publique, ont décidé de planifier ensemble une journée de santé mentale bien nécessaire. Ensuite, a-t-elle dit, ils ont «tourné en rond» pour essayer de comprendre comment le dépenser.

La pandémie a poussé beaucoup d’entre nous à réexaminer nos priorités et à être plus à l’écoute de nos besoins, alors l’idée de prendre une journée de santé mentale loin du travail ou de l’école a commencé à sembler essentielle plutôt qu’audacieuse. Mais quel est le moyen idéal pour occuper ces heures afin que nous repartions en nous sentant rafraîchis et rechargés ?

Nous nous sommes tournés vers nos lecteurs pour savoir ce qu’ils font lors d’une journée de santé mentale. Les réponses ont afflué – et pas seulement de la part de ceux qui étaient pris dans la course effrénée. Certains ont dit qu’ils étaient à la retraite depuis des années, d’autres étaient des parents au foyer et certains ont répondu au nom de leurs adolescents épuisés.

Voici leurs idées :

À partir d’août, j’ai commencé à programmer une « journée de jeu » une fois par mois pour faire ce que je veux. Je prends habituellement le bus/train pour me rendre à New York dans un musée, un parc, faire du lèche-vitrines, etc., en marchant autant que possible. J’achète le déjeuner (manger à l’extérieur) et généralement une gâterie sucrée décadente à savourer seul. Je rentre à la maison juste après l’heure du dîner (pour ne pas me sentir obligé de cuisiner ce jour-là) me sentant rafraîchi et prêt pour la prochaine routine quotidienne.

Colleen Goidel, Hoboken, New Jersey

________

Je vais au cinéma en matinée. J’y vais seul. Prends mon propre soda et pop-corn et je m’immerge. C’est un bon moyen d’éviter toutes les demandes concurrentes sur mon attention pendant quelques heures.

Candice Davis, Washington

________