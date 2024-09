Les Journées de la culture de l’Ontario sont en cours à Thunder Bay

Des événements auront lieu partout dans la ville jusqu’au 13 octobre.

THUNDER BAY – Il y aura de quoi plaire à tous au cours des prochaines semaines à Thunder Bay.

Les Journées de la culture de l’Ontario, qui se déroulent jusqu’au 13 octobre, ont officiellement débuté vendredi soir avec l’événement Arts & Culture Under the Lights événement au parc Marina.

La soirée a été marquée par une variété de spectacles de musique et de danse sur le parking de la place du marché, en plus d’expositions d’art et de lectures d’auteurs/poètes au Baggage Building Arts Centre.

« C’est agréable de donner au public l’occasion de voir tout ce que notre communauté a à offrir en termes de programmation et d’opportunités », a déclaré Brayden Cassidy, coordonnateur adjoint du développement culturel et de l’art public pour la ville de Thunder Bay.

« Nous présentons toute une gamme d’artistes, d’interprètes et de groupes communautaires différents. C’est en quelque sorte un guichet unique pour voir ce qui se passe dans notre communauté et ce qui se passe ici au cours des trois prochaines semaines. »

C’est la troisième année consécutive que Thunder Bay est l’un des principaux centres des Journées de la culture de l’Ontario.

« Nous sommes en fait considérés comme l’un des pôles phares de cette année en raison de toute la programmation que nous proposons cette année », a déclaré Laurie Abthorpe, coordonnatrice du développement culturel et de l’art public pour la ville de Thunder Bay.

« Grâce aux campagnes sur les réseaux sociaux que nous avons lancées, la réaction du public est tout simplement pleine de soutien et d’enthousiasme à l’idée de découvrir toutes les choses amusantes que nous proposons », a ajouté Cassidy.

« Je pense que les Journées de la culture de l’Ontario donnent au public l’occasion de voir des choses différentes et de participer à des activités auxquelles il n’aurait peut-être pas l’occasion de participer. »

Les activités de cette année comprennent un séminaire Hip Hop 101 qui aura lieu à l’auditorium communautaire de Thunder Bay le 28 septembre, des lectures à la bibliothèque publique de Thunder Bay, une visite des coulisses du musée de Thunder Bay et des performances des Cambrian Players et au Mangus Theatre.

L’entrée à la plupart des événements est gratuite, même si quelques-uns proposent un tarif d’entrée à la carte.

« Cela renforce vraiment l’engagement communautaire lorsque vous voyez toutes les choses incroyables que notre ville a à offrir », a déclaré Cassidy. « Ces événements se produisent toute l’année, donc quelqu’un peut se dire : « Hé, le mois prochain, je peux y aller et vérifier à nouveau. »

« C’est également une excellente occasion pour les organisations, les artistes et les interprètes d’obtenir un peu de visibilité et de partager ce qu’ils font avec la communauté », a déclaré Abthorpe.

« Ils mettent beaucoup d’efforts et de passion dans l’organisation de ces événements et nous espérons vraiment que la communauté viendra interagir avec eux. »

Un programme complet des événements est disponible sur le Site Web de la ville de Thunder Bay et sur le site officiel Site Internet des Journées de la Culture.